The Expanse: Osiris Reborn si mostra in un nuovo trailer con la missione su Ganimede

In occasione della Gamescom 2026, Owlcat Games ha pubblicato un nuovo trailer di The Expanse: Osiris Reborn, che mostra una sezione di gameplay tratta dalla missione ambientata su Ganimede, il maggiore satellite di Giove.
Il video mostra alcune scene di gioco dettagliate tratte da una missione a metà partita ambientata sulla luna Ganimede, dove i giocatori devono infiltrarsi in una base segreta per recuperare dei dati rubati. Sebbene la missione inizi senza intoppi, non ci vuole molto prima che tutto vada terribilmente, catastroficamente storto.
Dopo il lungo video gameplay tratto dalla beta visto lo scorso aprile, dunque, torniamo a dare un'occhiata a questo interessante gioco di ruolo d'azione legato al franchise fantascientifico, che ha peraltro recentemente festeggiato un grande traguardo sul fronte delle liste dei desideri.
Una missione sotto copertura che prende una brutta piega
Il nuovo trailer di The Expanse: Osiris Reborn visibile qui sotto presenta dunque una missione su Ganimede, mettendo in evidenza diversi aspetti del gioco, dalla narrazione cinematografica, ai combattimenti ricchi di azione, all'esplorazione e al sistema di dialoghi.
Il Capitano e il fratello J devono infiltrarsi in una base segreta della Protogen per recuperare i dati rubati alla stazione di Pinkwater, con l'intera squadra che si unisce per fornire assistenza tecnica e sostegno morale.
All'inizio tutto sembra andare secondo i piani: i giocatori esplorano la base sotto copertura, incontrano i dipendenti della Protogen e cercano di convincerli a lasciarli entrare nell'area di stoccaggio per recuperare i dati rubati.
Tuttavia, la situazione prende una piega inaspettata quando compare un terzo incomodo e una minaccia bioingegnerizzata viene liberata nella base, costringendo i due fratelli a improvvisare mentre lottano disperatamente per riuscire a uscirne vivi.