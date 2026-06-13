1

The Expanse: Osiris Reborn festeggia un grande traguardo di liste dei desideri

Gli sviluppatori di The Expanse: Osiris Reborn hanno colto l'occasione di un grande traguardo per ringraziare la community.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   13/06/2026
Uno dei personaggi di The Expanse: Osiris Reborn
The Expanse: Osiris Reborn
The Expanse: Osiris Reborn
Articoli News Video Immagini

Previsto per la seconda metà del 2027, The Expanse: Osiris Reborn di Owlcat Games è stato aggiunto a più di un milione di liste dei desideri, per la gioia degli sviluppatori. A comunicare l'obiettivo raggiunto è stato lo stesso studio di sviluppo attraverso un messaggio di ringraziamento rivolto al pubblico, pubblicato su Steam.

Ottime premesse

Gli sviluppatori hanno espresso la loro gratitudine per l'interesse dimostrato verso il gioco, sottolineando il valore del riscontro avuto finora: "Onestamente non c'è sensazione migliore che vedere un progetto in cui stiamo mettendo il cuore risuonare con così tanti di voi", si legge nella comunicazione ufficiale dello studio, che ringrazia i giocatori per il supporto.

L'immagine celebrativa del risultato ottenuto
L'immagine celebrativa del risultato ottenuto

Per l'azienda, questo risultato ha anche un'altra valenza, perché può essere festeggiato insieme al suo decimo compleanno. Solo pochi giorni prima, infatti, Owlcat Games ha celebrato i dieci anni di attività dalla sua fondazione. A questo proposito, il team ha dichiarato: "Vedere quel contatore delle liste dei desideri diventare a sette cifre è semplicemente il miglior regalo di compleanno che il nostro team potesse mai ricevere".

The Expanse: Osiris Reborn si mostra in un lungo video gameplay tratto dalla beta The Expanse: Osiris Reborn si mostra in un lungo video gameplay tratto dalla beta

A conclusione del messaggio, lo studio ha dedicato un ringraziamento all'utenza per la partecipazione attiva durante le fasi di sviluppo, ancora in corso. L'azienda ha evidenziato come l'attenzione agli aggiornamenti, la condivisione dei feedback e le discussioni generate dai video pubblicati costituiscano uno stimolo quotidiano "a rendere The Expanse: Osiris Reborn ancora migliore".

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
The Expanse: Osiris Reborn festeggia un grande traguardo di liste dei desideri