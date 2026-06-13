The Expanse: Osiris Reborn festeggia un grande traguardo di liste dei desideri

Previsto per la seconda metà del 2027, The Expanse: Osiris Reborn di Owlcat Games è stato aggiunto a più di un milione di liste dei desideri , per la gioia degli sviluppatori. A comunicare l'obiettivo raggiunto è stato lo stesso studio di sviluppo attraverso un messaggio di ringraziamento rivolto al pubblico, pubblicato su Steam.

Ottime premesse

Gli sviluppatori hanno espresso la loro gratitudine per l'interesse dimostrato verso il gioco, sottolineando il valore del riscontro avuto finora: "Onestamente non c'è sensazione migliore che vedere un progetto in cui stiamo mettendo il cuore risuonare con così tanti di voi", si legge nella comunicazione ufficiale dello studio, che ringrazia i giocatori per il supporto.

L'immagine celebrativa del risultato ottenuto

Per l'azienda, questo risultato ha anche un'altra valenza, perché può essere festeggiato insieme al suo decimo compleanno. Solo pochi giorni prima, infatti, Owlcat Games ha celebrato i dieci anni di attività dalla sua fondazione. A questo proposito, il team ha dichiarato: "Vedere quel contatore delle liste dei desideri diventare a sette cifre è semplicemente il miglior regalo di compleanno che il nostro team potesse mai ricevere".

A conclusione del messaggio, lo studio ha dedicato un ringraziamento all'utenza per la partecipazione attiva durante le fasi di sviluppo, ancora in corso. L'azienda ha evidenziato come l'attenzione agli aggiornamenti, la condivisione dei feedback e le discussioni generate dai video pubblicati costituiscano uno stimolo quotidiano "a rendere The Expanse: Osiris Reborn ancora migliore".