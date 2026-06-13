Una copia sigillata di Super Mario Bros. venduta all'asta per 3 milioni di dollari: è il nuovo record

Il precedente primato apparteneva a un'altra copia dello stesso titolo, venduta nel 2021 per 2 milioni di dollari, dopo che nello stesso anno erano stati già infranti i record con un esemplare di Super Mario Bros. battuto a 660.000 dollari e una copia di Super Mario 64 aggiudicata per 1,56 milioni di dollari.

Una copia preziosa

A rendere eccezionale il nuovo esemplare è soprattutto la sua rarità. La copia è stata valutata 9.6 A++ e appartiene alla seconda tiratura del gioco, distribuita all'inizio del 1986. Secondo Heritage non esistono copie sigillate conosciute della primissima produzione di Super Mario Bros., mentre della seconda tiratura sono documentati soltanto altri due esemplari in condizioni paragonabili.

La copia di Super Mario Bros. venduta per 3 milioni di dollari

Un altro elemento che ne aumenta il valore è il particolare sistema di confezionamento. Questa versione utilizza infatti il cosiddetto adesivo lucido, impiegato da Nintendo prima dell'introduzione del tradizionale involucro in plastica termoretraibile. Poiché questo tipo di confezione lasciava esposta la superficie della scatola, trovare una copia conservata in condizioni pressoché perfette è estremamente raro.

La differenza tra una stampa e l'altra può incidere notevolmente sul valore collezionistico. Nella stessa giornata Heritage ha venduto anche un'altra copia sigillata di Super Mario Bros., valutata addirittura 9.8 A+, quindi con una conservazione superiore, ma appartenente alla quarta tiratura del gioco. Il risultato finale è stato di "soli" 575.000 dollari, a dimostrazione di quanto la rarità della specifica edizione conti più del semplice stato di conservazione.