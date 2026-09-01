Dragon Age Inquisition per PC costa 2,79 € su Instant Gaming: un GDR imperdibile

Dragon Age: Inquisition per PC è attualmente su Instant Gaming a 2,79 € invece di 40 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su EA App . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura ricca di scelte, esplorazione e combattimenti

Se sei alla ricerca di un'avventura fantasy che sappia intrattenerti per diverse ore, questo gioco è decisamente consigliato. Si tratta del terzo capitolo dell'amatissima saga targata BioWare. Scoprirai paesaggi mozzafiato e le tue scelte giocheranno un ruolo cruciale nell'intera esperienza. Il gioco è davvero ricco di cose da fare, mentre il sistema di crescita del personaggio è ben realizzato e offre grande versatilità. Inoltre, l'intelligenza artificiale gestisce bene i personaggi del party e sfrutta le peculiarità delle loro classi.

Dragon Age: Inquisition

Tuttavia, diversi elementi del gameplay sono approssimativi e non sono perfettamente amalgamati nella struttura di gioco. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.