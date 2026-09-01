Il processore AMD Ryzen 7 9700X è in promo su AliExpress: acquistalo risparmiando con il codice sconto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del processore AMD Ryzen 7 9700X: applicando il coupon ITFS18 (o ITAFF18) è possibile risparmiare 18€ per un costo finale di 199,77€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione, dalla Francia, è prevista tra il 2 e l'8 settembre.

L'AMD Ryzen 7 9700X è un processore desktop basato sull'architettura Zen 5, pensato per soddisfare le esigenze di giocatori e creativi grazie a un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica. Il chip utilizza un processo produttivo a 4 nm e integra 8 core e 16 thread.