Il processore AMD Ryzen 7 9700X è in promo su AliExpress: acquistalo risparmiando con il codice sconto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del processore AMD Ryzen 7 9700X: applicando il coupon ITFS18 (o ITAFF18) è possibile risparmiare 18€ per un costo finale di 199,77€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione, dalla Francia, è prevista tra il 2 e l'8 settembre.
L'AMD Ryzen 7 9700X è un processore desktop basato sull'architettura Zen 5, pensato per soddisfare le esigenze di giocatori e creativi grazie a un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica. Il chip utilizza un processo produttivo a 4 nm e integra 8 core e 16 thread.
Ulteriori dettagli sul processore
Tutti i core sono sbloccati, consentendo agli utenti di intervenire sulle impostazioni del processore attraverso l'overclocking. Il Ryzen 7 9700X dispone inoltre di un TDP di 65 W e di 40 MB di cache L3, caratteristiche che contribuiscono a definire una piattaforma orientata alle prestazioni mantenendo sotto controllo i consumi.
Sul fronte grafico è presente una GPU integrata AMD RDNA 2, utile per gestire le attività che non richiedono necessariamente una scheda video dedicata. Il processore supporta inoltre la memoria DDR5, con compatibilità con la tecnologia AMD EXPO per semplificare l'ottimizzazione delle frequenze della RAM.
La piattaforma mette a disposizione anche il supporto allo standard PCIe 5.0, sfruttabile sia per la scheda grafica sia per le unità SSD NVMe compatibili.