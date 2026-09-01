La funzionalità Xbox Disc to Digital funziona anche su giochi rimossi dal mercato

Il sistema è ancora in divenire, tanto che si trova attualmente in una fase preliminare e non è disponibile per tutti gli utenti , ma la sua evoluzione viene seguita da vicino dagli utenti Insider, che nel frattempo stanno sperimentando la nuova funzionalità.

Questo era in effetti uno degli interrogativi principali sul funzionamento della nuova opzione, ma in base alle prime testimonianze sembra che anche alcuni giochi che appartengono all'elenco dei "delisted", ovvero quei titoli che sono stati rimossi ufficialmente dagli store digitali , possano essere utilizzati per la funzionalità in questione.

La nuova funzionalità di Xbox chiamata Disc to Digital è stata messa a disposizione da ieri per gli utenti Insider e iniziano dunque ad emergere le prime informazioni su questa interessante tecnologia che consente di digitalizzare i dischi, a quanto pare anche per alcuni giochi rimossi dal mercato .

I vantaggi del digitale applicati al disco

Come abbiamo visto, Xbox ha annunciato ufficialmente la funzionalità Disc to Digital la scorsa settimana, e questa è stata messa a disposizione già nelle ore scorse agli utenti Insider, con tanto di FAQ ufficiale pubblicata e visibile da tutti nella pagina di aiuto di Xbox.



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L'opzione in questione consente agli utenti di inserire un disco Xbox One o Xbox Series X|S nella console e ottenere da questo una licenza digitale, consentendo così una digitalizzazione della propria libreria fisica.

Le versioni digitali hanno i vari vantaggi tipici di queste versioni, compresa la compatibilità Xbox Play Anywhere e la possibilità di giocarle attraverso Xbox Cloud Gaming, ma la licenza viene trasferita a un altro utente nel caso in cui si presti o si venda il gioco su disco.

In base ad alcune testimonianze, sembra che il sistema funzioni anche con giochi rimossi dagli store digitali come Deadpool (rimosso nel 2017), F1 2021 (rimosso nel 2023), Minecraft: Story Mode (rimosso nel 2019), Rock Band 4 (rimosso nel 2025) e Titanfall (rimosso nel 2021), cosa che rappresenta una visione ancora parziale della situazione ma decisamente promettente, in questo senso.