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Realme 16 Pro Plus cala di prezzo su AliExpress e diventa un vero e proprio best buy della sua categoria

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo del Realme 16 Pro Plus.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   01/09/2026
Realme 16 Pro Plus

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo del Realme 16 Pro Plus: applicando il codice sconto ITFS30 è possibile risparmiare 30€ per un costo finale di 328,94€. Puoi acquistarlo tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 2 e l'8 settembre dalla Francia.

Il Realme 16 Pro Plus si presenta come uno smartphone pensato per offrire un'esperienza completa, combinando un ampio display, una piattaforma hardware moderna e un comparto fotografico ad alta risoluzione. La parte frontale è dominata da un pannello AMOLED da 6,8 pollici, caratterizzato da una risoluzione di 1280 x 2800 pixel.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

La frequenza di aggiornamento raggiunge i 144 Hz, contribuendo a rendere più fluide le animazioni, lo scorrimento dei contenuti e l'utilizzo quotidiano. Il supporto alla tecnologia HDR10+ completa il display. Nonostante le dimensioni generose, il dispositivo mantiene uno spessore di 8,1 mm, proponendo quindi un profilo relativamente contenuto.

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A gestire le prestazioni troviamo lo Snapdragon 7 Gen 4, una piattaforma destinata alla fascia medio-alta. Uno degli elementi più interessanti è rappresentato dalla batteria, che raggiunge una capacità di 7.000 mAh.

Il comparto fotografico punta invece su un sensore principale da 200 megapixel con apertura f/1.9. La fotocamera frontale da 50 megapixel completa la dotazione.

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