Realme 16 Pro Plus cala di prezzo su AliExpress e diventa un vero e proprio best buy della sua categoria

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo del Realme 16 Pro Plus: applicando il codice sconto ITFS30 è possibile risparmiare 30€ per un costo finale di 328,94€. Puoi acquistarlo tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 2 e l'8 settembre dalla Francia.

Il Realme 16 Pro Plus si presenta come uno smartphone pensato per offrire un'esperienza completa, combinando un ampio display, una piattaforma hardware moderna e un comparto fotografico ad alta risoluzione. La parte frontale è dominata da un pannello AMOLED da 6,8 pollici, caratterizzato da una risoluzione di 1280 x 2800 pixel.