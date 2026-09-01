Nintendo Switch Lite cala di prezzo su AliExpress: risparmia con il codice sconto dedicato

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Nintendo Switch Lite è una console portatile progettata da Nintendo per offrire un'esperienza di gioco interamente dedicata alla modalità portatile. Più compatta e leggera rispetto alla Nintendo Switch originale, presenta un design pensato per essere utilizzato direttamente tra le mani, senza la possibilità di collegarla al televisore tramite dock.
Ulteriori dettagli sulla console
La console integra uno schermo touch da 5,5 pollici con risoluzione di 1280 x 720 pixel e dispone di controlli integrati nella struttura. Il peso contenuto e le dimensioni ridotte la rendono particolarmente adatta a chi cerca un dispositivo da utilizzare durante gli spostamenti o in casa.
Switch Lite è compatibile con la vasta libreria di giochi Nintendo Switch che supportano la modalità portatile, consentendo di accedere a numerosi titoli disponibili per la piattaforma. La console dispone inoltre di Wi-Fi, Bluetooth e di una porta USB-C utilizzata per la ricarica.