Nintendo Switch Lite cala di prezzo su AliExpress: risparmia con il codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo di Nintendo Switch Lite tramite l'utilizzo di un coupon: il codice da applicare è ITFS18 con cui è possibile ottenere 18€ di sconto per un costo totale e finale di 183,58€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 6 e l'11 settembre dalla Spagna.

Nintendo Switch Lite è una console portatile progettata da Nintendo per offrire un'esperienza di gioco interamente dedicata alla modalità portatile. Più compatta e leggera rispetto alla Nintendo Switch originale, presenta un design pensato per essere utilizzato direttamente tra le mani, senza la possibilità di collegarla al televisore tramite dock.