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Nintendo Switch Lite cala di prezzo su AliExpress: risparmia con il codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo di Nintendo Switch Lite tramite l'utilizzo di un coupon.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   01/09/2026
Switch Lite

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo di Nintendo Switch Lite tramite l'utilizzo di un coupon: il codice da applicare è ITFS18 con cui è possibile ottenere 18€ di sconto per un costo totale e finale di 183,58€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 6 e l'11 settembre dalla Spagna.

Nintendo Switch Lite è una console portatile progettata da Nintendo per offrire un'esperienza di gioco interamente dedicata alla modalità portatile. Più compatta e leggera rispetto alla Nintendo Switch originale, presenta un design pensato per essere utilizzato direttamente tra le mani, senza la possibilità di collegarla al televisore tramite dock.

Ulteriori dettagli sulla console

La console integra uno schermo touch da 5,5 pollici con risoluzione di 1280 x 720 pixel e dispone di controlli integrati nella struttura. Il peso contenuto e le dimensioni ridotte la rendono particolarmente adatta a chi cerca un dispositivo da utilizzare durante gli spostamenti o in casa.

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Switch Lite è compatibile con la vasta libreria di giochi Nintendo Switch che supportano la modalità portatile, consentendo di accedere a numerosi titoli disponibili per la piattaforma. La console dispone inoltre di Wi-Fi, Bluetooth e di una porta USB-C utilizzata per la ricarica.

#Sconti
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