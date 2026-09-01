Il processore AMD Ryzen 7 9800X3D è in promo su AliExpress: risparmia con il codice sconto

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L'AMD Ryzen 7 9800X3D è un processore desktop di fascia enthusiast appartenente alla serie Ryzen 9000, basato sull'architettura Zen 5 e progettato per il socket AM5. La CPU integra 8 core e 16 thread, con una frequenza di base di 4,7 GHz e un Boost Clock massimo fino a 5,2 GHz.
Ulteriori dettagli sul processore
Il Ryzen 7 9800X3D presenta un TDP predefinito di 120 W ed è sbloccato per l'overclock. Supporta inoltre tecnologie come Precision Boost 2, Precision Boost Overdrive e Curve Optimizer con offset della tensione, offrendo diverse possibilità per ottimizzare prestazioni e consumi. Il processore utilizza tecnologia produttiva TSMC a 4 nm FinFET per i core e a 6 nm FinFET per il die I/O, con due chiplet nel package.
La compatibilità con il socket AM5 è accompagnata dal supporto a numerosi chipset, tra cui A620, B650, B650E, X670, X670E, X870, X870E, B840 e B850. Per quanto riguarda la memoria, il processore supporta lo standard DDR5, completando una piattaforma pensata per sistemi desktop ad alte prestazioni.