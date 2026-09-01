Come era stato già annunciato nei mesi scorsi, il prezzo di Nintendo Switch 2 aumenta da oggi, primo settembre, arrivando al nuovo standard di 499,99€, almeno per quanto riguarda il costo ufficiale indicato da Nintendo stessa.
Si tratta di un incremento più lieve rispetto a quelli che abbiamo visto applicati alle altre console, ma è comunque significativo: Nintendo Switch 2 passa dunque dall'iniziale prezzo di 469,99 all'attuale 499,99€, che mantengono la console comunque su una fascia più bassa rispetto a quella raggiunta dalle concorrenti PS5 e Xbox Series X.
Anche Nintendo si adegua dunque a quello che è diventato un vero e proprio nuovo trend dell'elettronica di consumo e del mondo dei videogiochi in generale, che si sta mostrando da mesi l'inedito spettacolo di un continuo incremento dei prezzi.
Altri aumenti possibili in futuro?
L'aumento di prezzo di Nintendo Switch 2 era stato annunciato dalla casa di Kyoto già lo scorso maggio, consentendo se non altro agli utenti interessati di acquistare per tempo la console prima di questo incremento di 30€ sul prezzo di listino.
Nonostante l'iniziativa ormai attuata, 499,99€ rappresenta ancora un buon prezzo per una console nuova, e potrebbe risultare anche "conveniente" rispetto a quanto ci prospetta il futuro, se le cose (come sembra) sono destinate a rimanere in questo stato.
La stessa Nintendo non ha escluso altri possibili aumenti di prezzo in futuro, e considerando che la crisi delle memorie sembra sia destinata a durare ancora a lungo (con uno dei maggiori produttori come SK hynix a prevedere il mantenimento di questa fino al 2030), la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente.
Nel frattempo, Nintendo si è scusata per l'aumento di prezzo Switch 2 e ha promesso grandi giochi per compensare: al momento non ci sono ancora titoli di profilo assoluto che siano esclusivamente legati alla nuova console rispetto a Nintendo Switch 1, a parte Donkey Kong Bananza e Mario Kart World, ma qualcosa in avvicinamento c'è.
Manca ormai poco all'uscita di Fire Emblem: Fortune's Weave previsto arrivare il 17 settembre, mentre per questo autunno è atteso il grosso remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ma siamo solo all'inizio del percorso per la nuova console ibrida di Nintendo.