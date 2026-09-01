Il prezzo di Nintendo Switch 2 aumenta da oggi, primo settembre

Anche Nintendo si adegua dunque a quello che è diventato un vero e proprio nuovo trend dell'elettronica di consumo e del mondo dei videogiochi in generale, che si sta mostrando da mesi l'inedito spettacolo di un continuo incremento dei prezzi .

Si tratta di un incremento più lieve rispetto a quelli che abbiamo visto applicati alle altre console, ma è comunque significativo: Nintendo Switch 2 passa dunque dall'iniziale prezzo di 469,99 all'attuale 499,99€, che mantengono la console comunque su una fascia più bassa rispetto a quella raggiunta dalle concorrenti PS5 e Xbox Series X.

Altri aumenti possibili in futuro?

L'aumento di prezzo di Nintendo Switch 2 era stato annunciato dalla casa di Kyoto già lo scorso maggio, consentendo se non altro agli utenti interessati di acquistare per tempo la console prima di questo incremento di 30€ sul prezzo di listino.

Nonostante l'iniziativa ormai attuata, 499,99€ rappresenta ancora un buon prezzo per una console nuova, e potrebbe risultare anche "conveniente" rispetto a quanto ci prospetta il futuro, se le cose (come sembra) sono destinate a rimanere in questo stato.

La stessa Nintendo non ha escluso altri possibili aumenti di prezzo in futuro, e considerando che la crisi delle memorie sembra sia destinata a durare ancora a lungo (con uno dei maggiori produttori come SK hynix a prevedere il mantenimento di questa fino al 2030), la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente.

Nel frattempo, Nintendo si è scusata per l'aumento di prezzo Switch 2 e ha promesso grandi giochi per compensare: al momento non ci sono ancora titoli di profilo assoluto che siano esclusivamente legati alla nuova console rispetto a Nintendo Switch 1, a parte Donkey Kong Bananza e Mario Kart World, ma qualcosa in avvicinamento c'è.

Manca ormai poco all'uscita di Fire Emblem: Fortune's Weave previsto arrivare il 17 settembre, mentre per questo autunno è atteso il grosso remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ma siamo solo all'inizio del percorso per la nuova console ibrida di Nintendo.