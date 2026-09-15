Xbox Game Pass, nuove indiscrezioni parlano di rivoluzione nel 2027: niente più day one e cloud spacchettato

Xbox Game Pass potrebbe andare incontro a un'importante riorganizzazione nel corso del 2027, almeno secondo una nuova indiscrezione comparsa su ResetEra. Un membro storico del forum, che in passato avrebbe fornito informazioni poi rivelatesi attendibili, ha condiviso quelli che vengono presentati come dettagli provenienti da una fonte interna. Giusto avvisare che le informazioni non sono state confermate da Microsoft e devono quindi essere considerate con cautela.

Tanti cambiamenti Secondo il rumor, Microsoft starebbe valutando un sistema basato su due fasce, una con pubblicità e una senza. Il piano con annunci dovrebbe costare 12,99 dollari al mese, mentre quello privo di pubblicità avrebbe un prezzo di 19,99 dollari mensili o 239,99 dollari all'anno. La modifica più importante riguarderebbe però la disponibilità dei nuovi giochi. Stando alla fonte, i titoli first party più grossi non arriverebbero più su Game Pass al day one, con il cambiamento che potrebbe essere introdotto tra febbraio e aprile. Il prezzo dell'abbonamento senza pubblicità sarebbe inoltre inferiore di 3 dollari rispetto all'attuale livello equivalente proprio in virtù di questa novità, che nel caso farebbe assai discutere, considerando che una delle maggiori attrattive del servizio è proprio la possibilità di giocare al lancio i principali titoli marchiati Xbox.