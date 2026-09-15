Graveyard Keeper II, disponibile la demo gratuita prima del lancio del 22 settembre

L'editore tinyBuild e lo studio di sviluppo Lazy Bear Games hanno inoltre confermato che i salvataggi della demo potranno essere trasferiti nel gioco completo , permettendo di proseguire la partita senza dover ricominciare da capo.

La demo gratuita di Graveyard Keeper II è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC tramite Steam, in vista del lancio della versione completa fissato per il 22 settembre.

Rimanete morti, per favore

In questo sequel, che arriva dopo il successo inaspettato del primo capitolo, i giocatori assumono il ruolo del Grande Inquisitore e sono chiamati a occuparsi del proprio cimitero medievale, mentre il regno affronta un'apocalisse zombie. La gestione della struttura rimane uno degli elementi centrali dell'esperienza, con la possibilità di raccogliere flora, fauna e resti umani per realizzare macchinari, automatizzare la produzione e ampliare progressivamente il cimitero.

Una delle principali novità è rappresentata dalla gestione di un'armata di zombie. I non morti possono essere equipaggiati e addestrati per affrontare le battaglie, mentre i giocatori dovranno costruire torri e fortificazioni e preparare armi e armature per difendere il regno dall'invasione.

Anche la città avrà un ruolo importante. I giocatori potranno aiutare gli abitanti a ricostruire le proprie case e completare missioni, affidando agli zombie parte del lavoro più pesante.

Graveyard Keeper II ripropone inoltre l'umorismo grottesco e i personaggi sopra le righe del primo capitolo, inserendoli in una nuova storia ambientata in un mondo medievale.