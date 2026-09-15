Graveyard Keeper II, disponibile la demo gratuita prima del lancio del 22 settembre

La demo gratuita di Graveyard Keeper II è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC tramite Steam, in vista del lancio della versione completa fissato per il 22 settembre.
L'editore tinyBuild e lo studio di sviluppo Lazy Bear Games hanno inoltre confermato che i salvataggi della demo potranno essere trasferiti nel gioco completo, permettendo di proseguire la partita senza dover ricominciare da capo.
Rimanete morti, per favore
In questo sequel, che arriva dopo il successo inaspettato del primo capitolo, i giocatori assumono il ruolo del Grande Inquisitore e sono chiamati a occuparsi del proprio cimitero medievale, mentre il regno affronta un'apocalisse zombie. La gestione della struttura rimane uno degli elementi centrali dell'esperienza, con la possibilità di raccogliere flora, fauna e resti umani per realizzare macchinari, automatizzare la produzione e ampliare progressivamente il cimitero.
Una delle principali novità è rappresentata dalla gestione di un'armata di zombie. I non morti possono essere equipaggiati e addestrati per affrontare le battaglie, mentre i giocatori dovranno costruire torri e fortificazioni e preparare armi e armature per difendere il regno dall'invasione.
Anche la città avrà un ruolo importante. I giocatori potranno aiutare gli abitanti a ricostruire le proprie case e completare missioni, affidando agli zombie parte del lavoro più pesante.
Graveyard Keeper II ripropone inoltre l'umorismo grottesco e i personaggi sopra le righe del primo capitolo, inserendoli in una nuova storia ambientata in un mondo medievale.