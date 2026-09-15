0

Il controller Nintendo Switch 2 Pro costa 20 € in meno ed è al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller ufficiale Nintendo Switch 2 Pro a prezzo scontato, permettendoti di spendere 20 € in meno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/09/2026
Controller Nintendo Switch 2 Pro

Su Amazon è attualmente disponibile il controller Nintendo Switch 2 Pro a 69,99 € rispetto al prezzo consigliato di 89,99 €, permettendoti di risparmiare il 22%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Confortevole e adatto a qualsiasi esigenza

Questo controller offre un'esperienza precisa e confortevole. A contribuire è il design ergonomico, che garantisce una presa solida. Tra i principali punti di forza troviamo inoltre il Rumble HD 2, ovvero una versione evoluta della vibrazione aptica, offrendo feedback ancora più realistici. Potrai quindi percepire ogni impatto, movimento o azione.

Il controller Nintendo Switch 2 Pro
Il controller Nintendo Switch 2 Pro

Sono anche supportati i comandi di movimento, oltre alle funzionalità amiibo e il nuovo pulsante C dedicato alla funzione GameChat. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il controller Nintendo Switch 2 Pro costa 20 € in meno ed è al minimo storico su Amazon