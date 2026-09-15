The Triple-i Initiative torna l'8 ottobre con 40 giochi e otto world premiere

Evil Empire ha annunciato una nuova edizione di The Triple-i Initiative, prevista per l'8 ottobre alle 18:00 italiane. L'evento sarà trasmesso in streaming su YouTube e Twitch e proporrà circa 45 minuti di trailer dedicati a produzioni indipendenti, presentati senza interruzioni.
La principale novità dell'edizione sarà la presenza di otto world premiere esclusive, con annunci provenienti da studi come Amanita Design, reduce dal lancio di Phonopolis, Norsfell, Strange Scaffold e Team17, quest'ultima alle prese con l'enorme successo di Wardogs. La trasmissione comprenderà inoltre nuovi video di gameplay, date di uscita e altri aggiornamenti relativi a un totale di 40 giochi.
Tanti giochi
Tra i titoli già confermati figurano produzioni come il nuovo gioco della serie Among Us, nonché Brotato, Chained Together, Dave the Diver, Haunted Paws, Hela: of Mice & Magic, MILITSIONER, Outward 2, Pony Island 2: Panda Circus, Risk of Rain 2 e Windrose.
Insomma, ci sarà davvero tanto da vedere e da inserire nelle liste dei desideri.
L'organizzazione ha scelto una formula concentrata esclusivamente sui videogiochi, con una durata relativamente contenuta e un'attenzione particolare alle produzioni indipendenti. Per otto dei giochi mostrati, tuttavia, non sono ancora stati forniti dettagli: i relativi annunci verranno presentati direttamente durante la trasmissione dell'8 ottobre.
Evil Empire è lo studio di The Rogue Prince of Persia e di alcune espansioni di Dead Cells. Attualmente è impegnato nello sviluppo di Castlevania: Belmont's Curse per Konami, che segna il ritorno della celebre serie, in uscita il 15 ottobre 2026.