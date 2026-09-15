The Triple-i Initiative torna l'8 ottobre con 40 giochi e otto world premiere

Evil Empire ha annunciato una nuova edizione di The Triple-i Initiative, prevista per l'8 ottobre alle 18:00 italiane. L'evento sarà trasmesso in streaming su YouTube e Twitch e proporrà circa 45 minuti di trailer dedicati a produzioni indipendenti, presentati senza interruzioni.

La principale novità dell'edizione sarà la presenza di otto world premiere esclusive, con annunci provenienti da studi come Amanita Design, reduce dal lancio di Phonopolis, Norsfell, Strange Scaffold e Team17, quest'ultima alle prese con l'enorme successo di Wardogs. La trasmissione comprenderà inoltre nuovi video di gameplay, date di uscita e altri aggiornamenti relativi a un totale di 40 giochi.