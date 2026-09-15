Asha Sharma si occupa personalmente dei ticket del servizio clienti Xbox per capire meglio i giocatori

Il reset di Xbox di Asha Sharma

Il quotidiano sottolinea come Sharma punti molto sul contatto diretto con gli utenti e sui loro pareri, come dimostrato anche dal lancio di Xbox Player Voice, la piattaforma ufficiale pensata per raccogliere e organizzare i feedback della community. Questa iniziativa si inserisce in un piano più ampio che sta portando a un vero e proprio reset del business Xbox.

L'inizio del mandato di Sharma è stato infatti particolarmente movimentato. Da quando ha assunto la guida del brand, Xbox ha introdotto cambiamenti significativi, ridonando importanza alle esclusive Xbox e abbassando il prezzo di Game Pass, ma ha anche attraversato una fase di forti tagli al personale: a luglio sono stati annunciati licenziamenti che hanno inizialmente coinvolto 1.600 dipendenti.

Il piano di rilancio ha comportato anche la separazione da diversi studi interni. Compulsion Games e Double Fine Productions sono tornati indipendenti, mentre Ninja Theory e Undead Labs stanno negoziando il passaggio a nuovi proprietari. In un post pubblicato su X il mese scorso, Sharma ha spiegato che, nonostante oltre 200 milioni di nuovi giocatori abbiano provato i servizi Xbox nell'ultimo anno fiscale, questo non si è tradotto in una crescita del business. L'obiettivo, ha dichiarato, è colmare il divario investendo "in ciò che i giocatori valorizzano", con la previsione di tornare a crescere entro la fine dell'anno fiscale 2027.