Le cuffie da gaming Cuffie Logitech G Pro X SE sono in promo su Amazon: acquistale scontate del 40%

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante sulle cuffie da gaming Logitech G Pro X SE: l'offerta prevede uno sconto attivo del 40% ed un costo totale e finale d'acquisto di 59,99€. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Le Logitech G Pro X SE è una cuffia da gaming progettata per offrire una combinazione di qualità audio, comunicazioni vocali e personalizzazione. Il microfono staccabile da 6 mm utilizza la tecnologia Blue VO!CE in tempo reale, che integra funzioni come riduzione del rumore e compressione per rendere la voce più pulita durante le comunicazioni con il team.