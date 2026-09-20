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Le cuffie da gaming Cuffie Logitech G Pro X SE sono in promo su Amazon: acquistale scontate del 40%

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante sulle cuffie da gaming Logitech G Pro X SE.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/09/2026
Cuffie Logitech G Pro X SE

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante sulle cuffie da gaming Logitech G Pro X SE: l'offerta prevede uno sconto attivo del 40% ed un costo totale e finale d'acquisto di 59,99€. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Le Logitech G Pro X SE è una cuffia da gaming progettata per offrire una combinazione di qualità audio, comunicazioni vocali e personalizzazione. Il microfono staccabile da 6 mm utilizza la tecnologia Blue VO!CE in tempo reale, che integra funzioni come riduzione del rumore e compressione per rendere la voce più pulita durante le comunicazioni con il team.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

L'audio Surround 7.1, con supporto basato sugli oggetti, permette di percepire con maggiore precisione posizione, distanza e direzione degli elementi presenti nel gioco. I driver PRO-G da 50 mm puntano inoltre a fornire un'immagine sonora chiara e precisa, con una risposta dei bassi migliorata per distinguere passi e altri segnali ambientali.

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La struttura combina una forcella in alluminio e una fascia per la testa in acciaio, mentre i cuscinetti in memory foam con rivestimento in similpelle sono pensati per mantenere il comfort anche durante utilizzi prolungati. La cuffia include una scheda audio USB esterna con memoria integrata per salvare i profili EQ tramite Logitech G HUB.

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