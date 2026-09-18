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Il team di Hyper Light Drifter rischia la chiusura dopo altri licenziamenti

Heart Machine è sempre più in crisi: un editore ha rimosso i finanziamenti per il nuovo progetto del team di Hyper Light Drifter, che ora sembra ancora più vicino alla chiusura.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/09/2026
Una scena di Hyper Light Drifter

Continua il lungo calvario di Heart Machine, il team di Hyper Light Drifter, che è stato costretto a un'altra mandata di licenziamenti e rischia seriamente la chiusura a questo punto, cosa che purtroppo aleggia già da diverso tempo.

Un ulteriore aggiornamento sulla situazione è arrivato di recente da parte di Alx Preston, fondatore dello studio, il quale ha spiegato su LinkedIn che la compagnia è stata costretta a ulteriori licenziamenti dopo che un finanziatore si è tirato indietro nel supporto per il nuovo progetto in sviluppo.

Preston ha spiegato che l'editore trovato ha ritirato i finanziamenti per questo gioco che non era stato ancora annunciato, cosa che ha costretto a un'altra ondata di licenziamenti che ha colpito "quasi tutti" gli sviluppatori rimasti.

Una crisi prolungata

devastante", ha scritto Preston, aggiungendo poi che a tutte le persone coinvolte sarebbe stato fornito "il massimo sostegno possibile, compresa l'assistenza nella ricerca di una nuova sistemazione".

Il fondatore non ha però specificato quale sia il destino del team, evitando di parlare di chiusura o altro ma limitandosi a riferire come la nuova ondata di licenziamenti abbia lasciato evidentemente pochissime persone ancora attive nell'organico.

Hyper Light Breaker è un roguelike promettente, ma che richiede un po' di lavoro in più Hyper Light Breaker è un roguelike promettente, ma che richiede un po' di lavoro in più

Tuttavia, la comunicazione ha un po' il tono dell'addio: "Grazie mille, davvero mille grazie, a tutte le persone straordinarie che hanno messo il loro impegno e il loro talento al servizio della realizzazione di progetti straordinari nel nostro studio. Grazie alla nostra fantastica comunità e ai nostri fan", ha scritto.

Già alla fine dell'anno scorso i problemi per Heart Machine erano apparsi evidenti, con l'abbandono dello sviluppo di Hyper Light Breaker e vari licenziamenti che sembravano presagire una crisi dello studio.

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