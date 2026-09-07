Le vendite sono scese a 4,1 milioni di dollari, mentre i ricavi derivanti dalle attività di sviluppo sono saliti a quota 3 milioni di dollari, gran parte dei quali legati a un importante progetto che il team sta portando avanti in collaborazione con Netflix .

Banishers: Ghosts of new Eden e Jusant sono stati degli insuccessi, ha svelato DON'T NOD

Don't Nod ha spiegato che né il gioco d'avventura fantascientifico Aphelion né un progetto ancora non annunciato, identificato internamente con il nome in codice P14, hanno soddisfatto i criteri necessari per ottenere dei finanziamenti , nonostante alcune manifestazioni di interesse.

La liquidità lorda della società è infatti passata dai 17,9 milioni di dollari disponibili alla fine del 2025 agli 11,4 milioni di dollari alla fine di giugno 2026, per poi scendere ulteriormente a 9,3 milioni di dollari alla fine di luglio, e anche i ricavi operativi hanno seguito lo stesso iter.

Stando agli ultimi rapporti finanziari, Don't Nod potrebbe non continuare a operare dopo la fine di gennaio : lo studio francese autore di Life is Strange, Vampyr e Banishers: Ghosts of New Eden sembra avere i mesi contati nella speranza di trovare un finanziatore.

Inevitabili i licenziamenti

Don't Nod è insomma sul lastrico e alla luce di questa situazione è stato inevitabile approntare un nuovo piano di ristrutturazione, approvato lo scorso 4 settembre, che potrebbe comportare il licenziamento di novanta persone.

"I risultati confermano le grandi difficoltà che il nostro settore sta affrontando", ha dichiarato il CEO di Don't Nod, Oskar Guilbert. "Le misure attualmente allo studio sono difficili; comprendiamo pienamente ciò che potrebbero significare per i dipendenti coinvolti e ci stiamo assicurando che vengano predisposte le necessarie misure di supporto."