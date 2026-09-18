Un nuovo bug di YouTube costringe alcuni utenti a guardare i video a 480p

Diversi utenti stanno segnalando un nuovo bug di YouTube che impedirebbe di guardare i video a una qualità superiore a 480p. Il problema sembrerebbe interessare sia gli account gratuiti sia quelli Premium, compromettendo la qualità della riproduzione video. Proprio pochi giorni fa è stato risolto un problema per cui alcuni utenti non riuscivano ad accedere da televisori o console di gioco. Vediamo cosa sta succedendo ora e quali sono le possibili soluzioni temporanee.

Video bloccati a 480p Come vi abbiamo anticipato, su Reddit ci sono diverse segnalazioni da parte degli utenti per cui YouTube costringerebbe gli utenti a guardare i video a bassa risoluzione. Nello specifico, gli utenti coinvolti non riuscirebbero a selezionare una risoluzione superiore a 480p, rendendo quindi perfino impossibile guardare i video a 1080p. Come molti di voi sapranno, YouTube permette di scegliere tra diverse qualità di riproduzione, arrivando in alcuni casi fino al 4K sui dispositivi compatibili. Il problema, inoltre, sembrerebbe interessare anche gli utenti Premium e, stando alle segnalazioni, sarebbe presente già da almeno un mese, quindi non si tratterebbe di un malfunzionamento comparso soltanto di recente. La risoluzione massima Non è ancora chiara la motivazione, ma dovrebbe riguardare esclusivamente l'app mobile di YouTube. Alcuni utenti sono riusciti a risolvere temporaneamente chiudendo e riaprendo l'app, a conferma del fatto che non sembrerebbe essere legato a uno specifico video. Altri, invece, hanno risolto il problema svuotando la cache dell'applicazione. In altri casi, invece, gli utenti non sono riusciti a risolvere il problema neanche provando entrambe le soluzioni. Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di YouTube, nella speranza che la piattaforma riesca a individuare la causa del malfunzionamento e a intervenire al più presto. Se anche voi avete riscontrato un'anomalia simile, fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Bambino spende 118.000$ su YouTube per promuovere i suoi video, usando la carta aziendale del padre