Smartwatch: Huawei ancora davanti a Apple, ma le spedizioni sono in calo

La flessione riguarda soprattutto gli smartwatch economici , per i quali gli utenti stanno rimandando la sostituzione. Anche nella fascia premium i cicli di rinnovo si stanno allungando, in attesa dei nuovi modelli attesi sul mercato.

Il mercato degli smartwatch ha registrato una contrazione nel secondo trimestre del 2026. Secondo Counterpoint Research, le spedizioni globali sono diminuite del 4% su base annua , segnando il primo trimestre negativo dopo un anno di crescita.

Huawei guida il mercato, Apple accelera

Huawei ha mantenuto la leadership mondiale per spedizioni nel secondo trimestre. Apple ha invece registrato la crescita su base annua più elevata tra i primi cinque produttori, sostenuta dalla diffusione della gamma rinnovata alla fine del 2025. Apple Watch Series 11 e Apple Watch SE 3 hanno rappresentato insieme oltre l'80% delle spedizioni globali di Apple nel trimestre. Per Huawei, invece, il principale motore della crescita è stato il mercato cinese, che ha generato circa l'80% delle spedizioni complessive del produttore.

Come sono cambiate le quote nel mercato smartwatch anno su anno

A livello geografico, la Cina ha raggiunto la quota più alta mai registrata nelle spedizioni mondiali di smartwatch, arrivando al 38% nel secondo trimestre. Il mercato cinese è cresciuto del 7% su base annua, sostenuto soprattutto dalla domanda per i marchi locali Huawei e Imoo. Anche i programmi di sussidio destinati all'acquisto di prodotti elettronici hanno contribuito alle vendite.

Apple ha inoltre registrato in Cina la crescita più rapida tra i primi cinque marchi, recuperando parte del terreno perso nello stesso trimestre del 2025. Il dato segnala un andamento differente rispetto alla debolezza osservata nella fascia economica.

Secondo Counterpoint Research, il mercato globale potrebbe chiudere il 2026 con una crescita delle spedizioni limitata all'1%. Il principale ostacolo è rappresentato dalla riduzione della domanda per gli smartwatch base e dalla maggiore durata dei dispositivi premium.

Le nuove funzioni potrebbero però favorire una ripresa degli aggiornamenti. Tra gli elementi indicati dalla società di ricerca ci sono l'IA elaborata direttamente sul dispositivo, il monitoraggio della pressione sanguigna e lo sviluppo di sistemi non invasivi per la misurazione della glicemia.

Counterpoint prevede quindi per il mercato degli smartwatch un tasso di crescita annuale composto del 3% fino al 2030. La capacità dei nuovi modelli di offrire funzioni sufficientemente diverse rispetto alle generazioni precedenti sarà uno degli elementi che determineranno la durata dei cicli di sostituzione.