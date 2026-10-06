Festa delle Offerte Prime 2026: i 5 migliori giochi per Nintendo Switch 2

La Festa delle Offerte Prime 2026 è iniziata. Per l'occasione, abbiamo selezionato i 5 migliori videogiochi per Nintendo Switch 2 attualmente in offerta. Prima di proseguire, specifichiamo che l'immagine in evidenza è puramente indicativa e l'articolo è in aggiornamento, quindi potremmo sostituire i prodotti in caso di variazioni o in caso di opzioni più vantaggiose e interessanti. Inoltre, i prezzi potrebbero variare.

Top 5 giochi per Switch 2 in sconto

Partiamo da EA Sports FC 27 con cartuccia fisica, disponibile a 59,88 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €, permettendoti di risparmiare il 14%. Essendo un gioco recente, si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il secondo gioco in offerta è Assassin's Creed Shadows a 33,24 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, per uno sconto complessivo del 45%. In questa avventura vestirai i panni di due personaggi: Naoe, una shinobi che sfrutta le ombre per confondere i nemici, e Yasuke, un samurai che utilizza la katana o la naginata. Puoi acquistarlo cliccando qui o sul box sottostante. Il terzo titolo in sconto è Star Wars Outlaws Gold Edition a 34,99 € rispetto al prezzo mediano di 40,39 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Con la Gold Edition di Star Wars Outlaws, otterrai accesso al gioco base e al Season Pass con diversi contenuti esclusivi. Puoi acquistarlo tramite questo link o cliccando sul bottone sottostante. Passiamo ora al quarto gioco, ovvero Mortal Kombat: Legacy Kollection - Deluxe Edition, disponibile a 44,90 € rispetto al prezzo mediano di 61,78 €, permettendoti di risparmiare il 27%. Questa raccolta include i primi capitoli dell'iconica serie di picchiaduro. Puoi procedere con l'acquisto cliccando qui o sul box qui sotto. Infine, è presente Dragon Quest VII Reimagined a 49,40 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €, per uno sconto complessivo del 29%. Si tratta di un'avventura completamente rinnovata, ispirata al grande classico del genere JRPG, con una serie di novità ancora più godibili. Acquistalo cliccando qui o sul bottone seguente. Come già detto, l'articolo è in aggiornamento, quindi aggiungeremo sicuramente titoli ancora più interessanti e a prezzi ancora più vantaggiosi. La Festa delle Offerte Prime è in programma il 6 e il 7 ottobre, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram. Inoltre, puoi scoprire tutte le migliori offerte di Amazon Prime nel nostro speciale dedicato.