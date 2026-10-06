Il controller PDP Victrix Pro BFG per PC e Xbox costa 100 € in meno: preciso e personalizzabile

Se sei alla ricerca di un controller personalizzabile, il modello PDP Victrix Pro BFG per PC e Xbox è attualmente su Amazon a 99,99 € rispetto al prezzo consigliato di 199,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 50%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che le offerte Prime sono valide il 6 e 7 ottobre, quindi per pochi giorni.
Altamente personalizzabile e confortevole
Si tratta di un controller wireless, ma si può utilizzare anche con un cavo incluso. Il design modulare offre una configurazione personalizzata, grazie a 4 stick intercambiabili, 3 diversi D-pad e moduli differenti in base alle tue esigenze. Troviamo inoltre trigger di frizione brevettati con 5 punti di arresto e modalità Hair Trigger, 4 pulsanti posteriori mappabili e diverse personalizzazioni attraverso l'app gratuita Victrix Control Hub. A contribuire è l'audio a bassa latenza con Dolby Atmos integrato per un audio surround spaziale durante il gioco.
Nel complesso si tratta di un prodotto molto apprezzato e, a questo prezzo, diventa ancora più interessante. Ricordiamo che, se non lo hai già fatto in passato, è possibile provare gratuitamente Amazon Prime per 30 giorni, in modo da approfittare degli attuali sconti esclusivi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.