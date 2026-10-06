Le cuffie ASUS ROG Pelta sono su Amazon al minimo storico: comfort, tripla connettività e suono immersivo

Su Amazon sono disponibili le cuffie ASUS ROG Pelta per PC, console e dispositivi mobili a 99,99 € rispetto al prezzo consigliato di 149,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 33%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistare la tua colorazione preferita cliccando sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che le offerte Prime sono valide il 6 e 7 ottobre, quindi per pochi giorni.
Confortevoli e dal suono convincente
Come anticipato, queste cuffie sono dotate di tripla connettività: dongle USB-C 2,4 GHz, Bluetooth e cavo USB-C per giocare su PC, console e dispositivi mobili. Troviamo inoltre driver da 50 mm per un audio ricco ed equilibrato, insieme a un design leggero da 309 grammi e un archetto elastico e regolabile in tre diversi livelli. Potrai quindi giocare nel massimo comfort senza alcuna interruzione. Sono presenti anche dei pulsanti sopra i padiglioni, per avere un controllo immediato del volume oppure per silenziare il microfono. La batteria offre un'autonomia di 60 ore in modalità 2,4 GHz, ma con la ricarica rapida di 15 minuti potrai usare le cuffie per altre 3 ore.
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