Il nuovo controller Xbox Elite Series 3 potrebbe essere in arrivo: trapelano dettagli

Da un leak che pare derivare direttamente da Xbox Design Labs, pubblicato su Reddit e ripreso e analizzato da varie testate, tra cui anche Digital Foundry, emergono invece alcune informazioni più precise su questo dispositivo che sembra presentare delle revisioni ed evoluzioni importanti.

Un paio di mesi fa avevamo visto delle presunte foto di questo nuovo controller , che esteticamente si presentava decisamente simile all'Elite Series 2 attuale, tranne che per la presenza di due nuovi tasti misteriosi e poche altre variazioni, con tutte le caratteristiche di personalizzazione degli Elite comunque presenti.

Sono emersi dei presunti nuovi dettagli di quello che potrebbe essere il nuovo controller Xbox Elite Series 3 , ovvero una versione evoluta del controller "pro" ufficiale di Xbox che potrebbe essere in arrivo, con vari miglioramenti applicati.

Stick a Effetto Hall e tanto altro

In base a quanto riferito, sembra che il nuovo controller abbia degli stick analogici con Effetto Hall e TMR, cosa che dovrebbe consentire la scelta fra le due tecnologie in questione e che dovrebbe anche eliminare il rischio di drifting, basandosi sulla rilevazione magnetica.



Altro elemento importante sarebbe una notevole evoluzione della vibrazione attraverso l'uso di elementi aptici avanzati: con motori basati su Impulse Triggers (ERMs) e Advanced Haptics (VCAs), in base a quanto emerso nei documenti, fornendo dunque vibrazioni più varie come intensità e meno rumorose.

Pare inoltre che il controller includa una rotella per l'audio, dunque probabilmente un sistema per gestire il volume audio direttamente dal controller, almeno stando a quanto emerso da alcune delle impostazioni trapelate.

Sono poi previste diverse possibilità di personalizzazione estetica con design metallici, varie opzioni cromatiche e possibili incisioni. Anche le levette in stile paddle, poste sul dorso della periferica, sembra possano essere modificate in maniera più profonda con diversi design possibili.

Infine, la croce direzionale dovrebbe avere ulteriori possibilità di scelta con diversi design da utilizzare, trattandosi anche in questo caso di un elemento intercambiabile.

Xbox Elite Series 3 dovrebbe essere distribuito in due versioni: come pacchetto completo, contenente probabilmente tutti gli accessori e le possibilità di personalizzazione, o come set base con una minore quantità di elementi e forse alcune caratteristiche in meno sul piano hardware.