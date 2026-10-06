ARC Raiders e The Finals diventeranno film e serie TV

ARC Raiders e The Finals di Embark Studios diventeranno film e serie TV. Il publisher Nexon ha annunciato una collaborazione con Chernin Entertainment, casa di produzione che quest'anno ha firmato il successo di Backrooms. Secondo quanto riportato da Variety, diverse realtà erano interessate ai diritti, ma Chernin ha avuto la meglio e guiderà lo sviluppo dei progetti.
La scelta sorprende fino a un certo punto. Da una parte, infatti, le case di produzione sembrano sempre più interessate a portare i videogiochi sul piccolo e grande schermo, basti pensare ai recenti successi delle serie TV di Fallout e dei film di Sonic. Dall'altra, ARC Raiders e The Finals sono tra le produzioni di maggior successo degli ultimi anni.
Il prossimo passo per trasformare ARC Raiders e The Finals in brand transmediali
ARC Raiders, uscito nell'ottobre 2025, è un extraction shooter ambientato in una Terra futura minacciata da una forza meccanizzata chiamata ARC. In dodici mesi ha venduto oltre 16 milioni di copie, ottenendo riconoscimenti ai Game Awards, ai D.I.C.E. Awards e ai BAFTA Games Awards. Proprio in questi giorni ha ricevuto il suo aggiornamento più grande, Frozen Trail, accompagnato da un periodo di prova gratuito e da un test PvE dedicato.
The Finals, lanciato nel 2023, è invece un FPS free‑to‑play ambientato in un game show virtuale con arene completamente distruttibili. In tre anni ha superato i 30 milioni di giocatori, diventando uno dei titoli competitivi più popolari della scena live service. Il gioco continua a espandersi con aggiornamenti regolari, tra cui la Stagione 12, in arrivo il 20 ottobre.
Patrick Söderlund, CEO di Embark Studios, ha spiegato che l'accordo rappresenta "il prossimo grande passo per trasformare Arc Raiders e The Finals in esperienze transmediali integrate", aggiungendo che i team creativi di Embark lavoreranno a stretto contatto con Chernin per garantire che "la creatività che definisce queste proprietà si estenda anche nei nuovi formati".
David Ready, presidente della divisione film di Chernin Entertainment, ha definito i due giochi "esattamente il tipo di opportunità verso cui abbiamo lavorato", lodando la capacità di Embark e Nexon di creare mondi "visivamente spettacolari e ricchi di storie da raccontare".
Al momento non ci sono dettagli su registi, sceneggiatori o cast coinvolti, né sulla trama. In compenso, il coinvolgimento di Chernin Entertainment può essere considerato un segnale positivo: parliamo di una casa che negli ultimi anni ha firmato vari successi, come Backrooms (oltre 400 milioni di dollari al box office) e produzioni televisive come Chief of War, See e Man on Fire.