ARC Raiders e The Finals diventeranno film e serie TV

ARC Raiders e The Finals di Embark Studios diventeranno film e serie TV. Il publisher Nexon ha annunciato una collaborazione con Chernin Entertainment, casa di produzione che quest'anno ha firmato il successo di Backrooms. Secondo quanto riportato da Variety, diverse realtà erano interessate ai diritti, ma Chernin ha avuto la meglio e guiderà lo sviluppo dei progetti.

La scelta sorprende fino a un certo punto. Da una parte, infatti, le case di produzione sembrano sempre più interessate a portare i videogiochi sul piccolo e grande schermo, basti pensare ai recenti successi delle serie TV di Fallout e dei film di Sonic. Dall'altra, ARC Raiders e The Finals sono tra le produzioni di maggior successo degli ultimi anni.