The Finals è il primo sparatautto con commento dinamico in tempo reale con supporto dell'IA

The Finals sta per ricevere un interessante aggiornamento che introdurrà anche il commento dinamico generato con il supporto dell'IA, in grado di modificarsi in tempo reale seguendo le azioni che avvengono durante la partita in un modo che sarebbe impossibile con il doppiaggio standard registrato.
Come spiegato dal director Carl Strandberg nel video di presentazione, con il grosso aggiornamento "Prime Time" in arrivo il 20 ottobre è prevista questa sostanziale e inedita evoluzione del commento in diretta alle partite di The Finals, che consentirà una cronaca in tempo reale più accurata di quanto si svolge sullo schermo.
Il designer dell'audio e dei dialoghi, Simon Svanbäck, ha spiegato che il nuovo sistema consente ai commentatori Scotty e June di eseguire una cronaca più ricca e particolareggiata, che sarebbe impossibile attraverso i metodi tradizionali.
I commentatori riferiranno anche i nomi dei giocatori
Tra i cambiamenti più evidenti c'è il fatto che i commentatori adesso riferiscono i nomi dei giocatori coinvolti nelle azioni, sebbene non sia chiaro se siano presenti delle limitazioni al sistema, considerando la complessità che possono avere alcuni nickname.
In effetti, la prima introduzione del commento dinamico sarà ancora preliminare, con la tecnologia che verrà migliorata e ampliata con il tempo e arriverà a commentare in maniera sempre più precisa gli eventi che accadono durante le partite.
In base a quanto possiamo vedere nel video, però, c'è da dire che sembra già in uno stato piuttosto avanzato: i commentatori sono in grado di riportare i nomi dei giocatori e riferire quando succede in tempo reale anche in situazioni ben poco prevedibili, dimostrando una capacità di adattamento immediata.
Embark Studios sta studiando da tempo l'implementazione dell'IA in questi frangenti, come era già accaduto con alcuni tentativi precedenti per The Finals e anche in ARC Raiders, che ha anche attirato alcune critiche iniziali per l'uso di tale tecnologia per i dialoghi.
In ARC Raiders il team ha poi deciso di sostituire i dialoghi iniziali, considerati un po' troppo "meccanici", con un doppiaggio vero e proprio da parte di attori, ma in The Finals la situazione è un po' diversa, trattandosi di un commento dinamico in tempo reale.
In questo caso dovrebbe essere un'implementazione mista che prevede il supporto di doppiatori ma con una rielaborazione delle voci attraverso IA, in modo da adattarle alle situazioni diverse che emergono durante le partite.