The Finals è il primo sparatautto con commento dinamico in tempo reale con supporto dell'IA

The Finals sta per ricevere un interessante aggiornamento che introdurrà anche il commento dinamico generato con il supporto dell'IA, in grado di modificarsi in tempo reale seguendo le azioni che avvengono durante la partita in un modo che sarebbe impossibile con il doppiaggio standard registrato.

Come spiegato dal director Carl Strandberg nel video di presentazione, con il grosso aggiornamento "Prime Time" in arrivo il 20 ottobre è prevista questa sostanziale e inedita evoluzione del commento in diretta alle partite di The Finals, che consentirà una cronaca in tempo reale più accurata di quanto si svolge sullo schermo.

Il designer dell'audio e dei dialoghi, Simon Svanbäck, ha spiegato che il nuovo sistema consente ai commentatori Scotty e June di eseguire una cronaca più ricca e particolareggiata, che sarebbe impossibile attraverso i metodi tradizionali.