Cyberpunk: Edgerunners Stagione 2 includerà il personaggio interpretato da Hideo Kojima

Si tratta del medesimo personaggio apparso come cameo in Cyberpunk 2077: Oshima è infatti l'eccentrico regista di braindance presente al Konpeki Plaza una delle missioni iniziali dell'RPG targato CD Projekt Red, nella quale V e Jackie si infiltrano per sottrarre il biochip direttamente sotto gli occhi della potente corporazione Arasaka.

L'universo animato di Cyberpunk: Edgerunners si prepara a riabbracciare una delle presenze più celebri e riconoscibili dell'industria videoludica. Hideo Kojima farà il suo ritorno all'interno dell'opera vestendo nuovamente i panni di Hideyoshi Oshima nel corso dell'imminente seconda stagione della serie.

A stretto giro è intervenuto anche il co-CEO di CD Projekt Red, Michał Nowakowski , che ha voluto commentare la collaborazione ricondividendo la notizia con un caloroso messaggio: "È sempre un piacere lavorare con Hideo Kojima".

e non è possibile caricare il post

La conferma è arrivata direttamente dal profilo ufficiale di Cyberpunk: Edgerunners su Twitter, che ha riacceso l'entusiasmo della community ricordando i trascorsi del personaggio a Night City.

Il retroscena a KOJI10 e il debutto su Netflix

La notizia non giunge del tutto a sorpresa per chi aveva seguito le recenti dichiarazioni del creatore di Death Stranding e Metal Gear. Durante un'ospitata nel programma radiofonico KOJI10, Kojima aveva infatti anticipato la propria partecipazione a progetti su molteplici formati mediatici.

"Registi e altri addetti ai lavori mi hanno chiesto di apparire [nelle loro opere]. Uno di questi ruoli è in un grande film live-action e l'altro è in una produzione anime di primo piano. Non mi piace recitare interpretando me stesso, capita già fin troppo spesso. Preferirei fare la parte di un detective o qualcosa del genere."

Prestare voce e fattezze all'estroso Oshima rispecchia appieno questa sua preferenza, consentendogli di calarsi in una vera e propria identità narrativa interna alla lore anziché limitarsi a una semplice comparsa nei panni dell'autore.

L'attesa per vedere il regista in azione sarà brevissima: la seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners approderà ufficialmente in streaming nel catalogo di Netflix a partire da domani, 20 ottobre. Potete leggerne la nostra recensione qui.