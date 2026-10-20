Cyberpunk 2077 annuncia a sorpresa l'update 2.5 ispirato a Edgerunners 2, con l'uscita su Netflix

Cyberpunk: Edgerunners 2 è disponibile da oggi su Netflix, e per l'occasione CD Projekt RED ha annunciato anche il grosso aggiornamento 2.5 dedicato alla serie animata per Cyberpunk 2077, con vari contenuti tratti da questa.
La serie animata è prodotta dallo studio del videogioco e da Trigger, ribadendo così la collaborazione che ha portato già all'ottima prima stagione: in questa seconda parte assistiamo a una nuova storia che si sviluppa in dieci episodi come racconto stand-alone incentrato su personaggi completamente nuovi a Night City.
In questa assistiamo alle avventure incrociate di un edgerunner veterano, un giovane cinefilo, un delinquete ossessionato dal Chrome e un netrunner, in un racconto corale di vendetta e redenzione diretto da Kai Ikarashi.
Data di uscita e presentazione dell'Update 2.5
Per l'occasione, Cyberpunk 2077 riceverà anche il sostanzioso Update 2.5 ispirato proprio a Edgerunners 2, e in arrivo il 22 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S e in un secondo momento su Nintendo Switch 2: si tratta di un aggiornamento gratuito con vari contenuti dedicati alla serie.
Non ci sono ancora informazioni precise sugli elementi che compongono questo aggiornamento ma queste dovrebbero arrivare in una presentazione in livestream specifica che si terrà domani, 21 ottobre.
Per il momento, il comunicato di CD Projekt RED parla di una gamma di nuovi oggetti e caratteristiche che andranno ad arricchire Cyberpunk 2077 con elementi a tema con la serie Edgerunners 2, comprese possibili modifiche e abiti per i personaggi sullo stile anime della serie, in base a quanto emerge da una prima immagine pubblicata e visibile qui sopra.
Nel frattempo, potete scoprire cosa ne pensiamo della serie Netflix con la nostra recensione della seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners, mentre è recentemente emersa la notizia sul fatto che Cyberpunk 2077 diventerà un film prodotto da Paramount Pictures.