Cyberpunk 2077 annuncia a sorpresa l'update 2.5 ispirato a Edgerunners 2, con l'uscita su Netflix

Cyberpunk: Edgerunners 2 è disponibile da oggi su Netflix, e per l'occasione CD Projekt RED ha annunciato anche il grosso aggiornamento 2.5 dedicato alla serie animata per Cyberpunk 2077, con vari contenuti tratti da questa.

La serie animata è prodotta dallo studio del videogioco e da Trigger, ribadendo così la collaborazione che ha portato già all'ottima prima stagione: in questa seconda parte assistiamo a una nuova storia che si sviluppa in dieci episodi come racconto stand-alone incentrato su personaggi completamente nuovi a Night City.

In questa assistiamo alle avventure incrociate di un edgerunner veterano, un giovane cinefilo, un delinquete ossessionato dal Chrome e un netrunner, in un racconto corale di vendetta e redenzione diretto da Kai Ikarashi.