Il seguito di Cyberpunk 2077 è già cambiato in corso d'opera: il director ne parla

A raccontare l'evoluzione del nuovo capitolo del gioco di ruolo distopico è stato lo stesso Gabe Amatangelo , che attraverso un intervento pubblicato sul blog ufficiale di CD Projekt Red ha delineato la propria filosofia produttiva, fondata sulla delega creativa e sulla valorizzazione della squadra per scongiurare colli di bottiglia decisionali.

Fiducia al team e visione collettiva: la filosofia di Gabe Amatangelo

Pur ricoprendo il ruolo di massimo supervisore e responsabile ultimo del progetto, Amatangelo ha chiarito di non voler accentrare su di sé l'approvazione di ogni singolo dettaglio di sviluppo. L'approccio scelto mira a dare piena autonomia al gruppo di lavoro che lo studio sta costruendo attorno al sequel.

"All'inizio avevo un'idea precisa per Cyberpunk 2, ma quest'ultima si evolve man mano che coinvolgo più persone. E si evolve quando do potere al team e ai singoli individui al suo interno affinché contribuiscano. Diventa qualcosa di diverso: un'opera che ho guidato e indirizzato, certo, ma che in ultima analisi riflette il cuore e l'anima dell'intera squadra. E non vedo l'ora di condividerla con tutti."