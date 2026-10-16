Il seguito di Cyberpunk 2077 è già cambiato in corso d'opera: il director ne parla

La visione originale alla base del seguito di Cyberpunk 2077 (o Cyberpunk 2, come viene spesso chiamato in modo non ufficiale) sta già mutando ed espandendosi ben oltre quanto inizialmente pianificato dal suo game director.
A raccontare l'evoluzione del nuovo capitolo del gioco di ruolo distopico è stato lo stesso Gabe Amatangelo, che attraverso un intervento pubblicato sul blog ufficiale di CD Projekt Red ha delineato la propria filosofia produttiva, fondata sulla delega creativa e sulla valorizzazione della squadra per scongiurare colli di bottiglia decisionali.
Fiducia al team e visione collettiva: la filosofia di Gabe Amatangelo
Pur ricoprendo il ruolo di massimo supervisore e responsabile ultimo del progetto, Amatangelo ha chiarito di non voler accentrare su di sé l'approvazione di ogni singolo dettaglio di sviluppo. L'approccio scelto mira a dare piena autonomia al gruppo di lavoro che lo studio sta costruendo attorno al sequel.
"All'inizio avevo un'idea precisa per Cyberpunk 2, ma quest'ultima si evolve man mano che coinvolgo più persone. E si evolve quando do potere al team e ai singoli individui al suo interno affinché contribuiscano. Diventa qualcosa di diverso: un'opera che ho guidato e indirizzato, certo, ma che in ultima analisi riflette il cuore e l'anima dell'intera squadra. E non vedo l'ora di condividerla con tutti."
Che cos'è davvero il cyberpunk: tra radici punk ed estrema deumanizzazione
Questo percorso creativo passa inevitabilmente anche da una costante ridefinizione del genere stesso. Per Amatangelo, il legame con la cultura cyberpunk affonda le radici nell'infanzia, un periodo in cui "mettere in discussione le cose faceva semplicemente parte del percorso di crescita" - una sensibilità affinata anche dai suoi trascorsi come cantante in un gruppo hardcore punk.
Nel concepire il mondo di gioco, il director spiega come la componente cyber rappresenti al tempo stesso "esagerazione ed espressione, luci al neon e frastuono", ponendosi l'obiettivo di sviscerare gli estremi della deumanizzazione tecnologica. Di pari passo, la sfera punk si arricchisce delle diverse sensibilità dei componenti dello studio per individuare la direzione evolutiva del franchise:
"C'erano molte persone che dicevano: 'Oh, cyberpunk significa questo', oppure 'cyberpunk significa quello'. E la mia risposta è stata: 'Sì! Avete tutti ragione e avete tutti torto!'. Il punk assume significati diversi per persone diverse, ma il nucleo risiede nella capacità di porre interrogativi, di chiedersi sempre il perché."
Al momento, CD Projekt Red non ha ancora fornito indicazioni in merito alla possibile data o finestra di lancio ufficiale di Cyberpunk 2, la cui lavorazione prosegue all'insegna di una forte sinergia corale.
Rimanendo nello stesso universo narrativo, CD Projekt Red ha parlato di come approccerà la trama del film di Cyberpunk 2077.