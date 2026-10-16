I crash di Ace Combat 8 su PC dipendono anche dalla quantità di RAM: ecco il rimedio temporaneo

Il team di sviluppo di Ace Combat 8: Wings of Theve ha pubblicato un nuovo aggiornamento per fare il punto sull'indagine relativa ai crash che stanno affliggendo il gioco su PC. Gli sviluppatori hanno spiegato di star analizzando più cause potenziali e di lavorare a correzioni che consentano di arrivare a una soluzione definitiva.

Nel corso delle verifiche è emerso che aumentare la quantità totale di memoria disponibile, intesa come somma di RAM e memoria virtuale di Windows, può ridurre la frequenza di alcuni crash legati alla memoria. Nei test interni, i sistemi con circa 48 GB o più di memoria complessiva hanno in genere registrato meno episodi di questo tipo.