I crash di Ace Combat 8 su PC dipendono anche dalla quantità di RAM: ecco il rimedio temporaneo

Il team di sviluppo di Ace Combat 8: Wings of Theve ha pubblicato un nuovo aggiornamento per fare il punto sull'indagine relativa ai crash che stanno affliggendo il gioco su PC. Gli sviluppatori hanno spiegato di star analizzando più cause potenziali e di lavorare a correzioni che consentano di arrivare a una soluzione definitiva.
Nel corso delle verifiche è emerso che aumentare la quantità totale di memoria disponibile, intesa come somma di RAM e memoria virtuale di Windows, può ridurre la frequenza di alcuni crash legati alla memoria. Nei test interni, i sistemi con circa 48 GB o più di memoria complessiva hanno in genere registrato meno episodi di questo tipo.
Soluzione temporanea
Il team ha riconosciuto che l'attuale utilizzo di memoria del gioco rappresenta un grosso problema. Oltre a cercare l'origine dei crash, gli sviluppatori spiegano quindi di essere al lavoro per ridurre il consumo di risorse e migliorare la stabilità complessiva dell'esperienza.
In attesa di un intervento risolutivo, chi riscontra arresti anomali può provare adaumentare le impostazioni della memoria virtuale di Windows. I valori indicati come riferimento generale sono due. Per chi dispone di 32 GB di RAM, si consiglia di impostare la memoria virtuale a 16 GB o più. Per chi ha 16 GB di RAM, il valore suggerito sale a 32 GB o più. In entrambi i casi, la somma si avvicina o supera la soglia dei 48 GB emersa nei test.
Gli sviluppatori tengono comunque a precisare che si tratta di un palliativo. Queste impostazioni possono contribuire a ridurre la frequenza di alcuni crash, ma non rappresentano una soluzione permanente e non risolvono tutti i problemi di stabilità. Il lavoro di indagine proseguirà anche sulle cause non legate alla memoria, e nuovi aggiornamenti saranno comunicati man mano che emergeranno ulteriori informazioni.
La nota si chiude con le scuse del team per il disagio e un ringraziamento ai giocatori per la pazienza e il sostegno mostrati mentre si lavora per migliorare la stabilità del titolo, che di suo è un grande capitolo della serie, come sottolineato nella nostra recensione.