Ace Combat Zero: The Belkan War arriverà su Steam come app autonoma per chi ha preordinato Ace Combat 8

Project Aces ha confermato che Ace Combat Zero: The Belkan War arriverà su Steam anche come applicazione autonoma , destinata a chi ha preordinato Ace Combat 8: Wings of Theve . L'annuncio segue le lamentele dei giocatori PC per le opzioni di avvio del gioco, giudicate troppo limitate, e le scuse che lo studio aveva presentato all'inizio del mese, promettendo di valutare possibili soluzioni.

La soluzione

La versione aggiornata di Ace Combat Zero, uscito vent'anni fa, era uno dei bonus previsti per chi prenotava Ace Combat 8. Dal 2 ottobre, tuttavia, su Steam l'unico modo per accedervi era installare l'intero Ace Combat 8, che richiede almeno 150 GB di spazio libero. Le dimensioni del titolo principale hanno lasciato insoddisfatta una parte degli utenti, costretta a occupare una quantità notevole di memoria per giocare a un titolo molto più datato.

Il malcontento è stato alimentato anche dal confronto con le altre piattaforme. Su PlayStation 5 e Xbox Series X e S il bonus è infatti distribuito come DLC dotato di un file eseguibile, che permette di lanciare The Belkan War come gioco indipendente. I giocatori console, quindi, non si sono trovati di fronte allo stesso problema, e questa differenza ha contribuito ad accentuare le proteste di chi gioca su Steam.

Project Aces sta ora svolgendo gli ultimi controlli di qualità e di compatibilità sull'applicazione standalone per Steam, in vista del lancio. Quando l'aggiornamento sarà disponibile, sarà possibile avviare il gioco sia in modo autonomo sia attraverso Ace Combat 8: Wings of Theve. I dati di salvataggio dovrebbero essere condivisi tra le due versioni grazie a Steam Cloud. Si tratta di una soluzione che avvicina, almeno in parte, l'esperienza su PC a quella già disponibile su console. Non è stata indicata una data di uscita: le informazioni su calendario e modalità di distribuzione arriveranno una volta conclusi i test.

Gli sviluppatori hanno ricordato che la novità riguarda esclusivamente chi ha preordinato Ace Combat 8, perché Ace Combat Zero: The Belkan War non può essere acquistato come gioco singolo. Non ci sono inoltre piani per metterlo in vendita in futuro: i contatti di Bandai Namco Entertainment con i produttori di aerei non lo permetterebbero.