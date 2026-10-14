ID@Xbox Showcase ritorna: ecco la data e i giochi confermati per lo show

La collaborazione tra la divisione gaming di Microsoft e la testata internazionale IGN USA si rinnova con l'annuncio ufficiale di una nuova edizione dell'ID@Xbox Showcase. La presentazione digitale, focalizzata sulle produzioni indipendenti e sui progetti emergenti in arrivo per l'ecosistema Xbox e su PC, andrà in onda martedì 20 ottobre con un programma ricco di novità, sequenze di gioco inedite e presentazioni in anteprima.