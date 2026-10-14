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ID@Xbox Showcase ritorna: ecco la data e i giochi confermati per lo show

La nuova edizione dell'evento digitale dedicato alle produzioni in arrivo su Xbox e PC promette anteprime mondiali, approfondimenti di gameplay e annunci esclusivi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   14/10/2026
The Wolf Among Us Remastered

La collaborazione tra la divisione gaming di Microsoft e la testata internazionale IGN USA si rinnova con l'annuncio ufficiale di una nuova edizione dell'ID@Xbox Showcase. La presentazione digitale, focalizzata sulle produzioni indipendenti e sui progetti emergenti in arrivo per l'ecosistema Xbox e su PC, andrà in onda martedì 20 ottobre con un programma ricco di novità, sequenze di gioco inedite e presentazioni in anteprima.

Orari e primi giochi confermati

La trasmissione prenderà il via alle ore 19:00 italiane. Stando ai primi dettagli comunicati dagli organizzatori, l'evento vedrà protagonisti ben 18 videogiochi, alternando trailer, sguardi approfonditi al gameplay e diverse anteprime mondiali assolute.

Tra i contenuti già ufficializzati per la diretta spiccano in particolare:

  • The Wolf Among Us Remastered, riedizione dell'apprezzata avventura grafica investigativa;
  • Nuove sequenze di gameplay dedicate ai titoli della scuderia Critical Reflex Games (editore di Buckshot Roulette, Mouthwashing e No, I'm not a Human);
  • Numerosi annunci a sorpresa e primi sguardi su produzioni non ancora svelate.

Il precedente di aprile e le novità in arrivo

L'appuntamento punta a replicare e ampliare la formula già collaudata durante l'edizione dello scorso aprile, occasione nella quale erano stati mostrati progetti come There Are No Ghosts at the Grand, Escape Academy 2: Back 2 School, Solo Leveling Arise Overdrive e Tears of Metal.

Con Xbox Labs Microsoft vuole portare i giochi, anche quelli del passato, nei browser Con Xbox Labs Microsoft vuole portare i giochi, anche quelli del passato, nei browser

Con una scaletta confermata di 18 titoli pronti a mostrarsi tra pochissimi giorni, lo showcase del 20 ottobre rappresenterà un'occasione chiave per fare il punto sulla scena indipendente destinata alle console Xbox e al mercato PC.

#Microsoft
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