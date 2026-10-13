Con Xbox Labs Microsoft vuole portare i giochi, anche quelli del passato, nei browser

Xbox stava già sperimentando l'esecuzione di giochi Xbox e Xbox 360 nei browser , e Xbox Labs formalizza questi tentativi affidandoli a un piccolo team di ingegneri, che lavorerà su tecnologie emergenti per trovare nuovi modi di distribuire e persino creare giochi, vecchi e nuovi. Non sarà un semplice progetto di ricerca: il gruppo dovrà arrivare a lanciare giochi e coinvolgere i giocatori.

Microsoft ha osservato la crescita di una comunità che porta versioni migliorate di vecchi giochi nei browser, come la versione web di Halo: Combat Evolved a 94 fotogrammi al secondo , e ha deciso di entrare nel settore per capire quanto possa essere promettente.

Xbox ha annunciato Xbox Labs , un'iniziativa pensata per portare i giochi a più persone e su più dispositivi, con un'attenzione particolare ai browser web . L'annuncio si inserisce nell'obiettivo della nuova CEO di Xbox, Asha Sharma , di raggiungere un miliardo di giocatori al giorno.

Giochi per tutti

Se vogliamo è un nuovo passo verso l'idea di arrivare su qualsiasi piattaforma, rendendo eseguibili i giochi Xbox ovunque. Resta da capire se e come Xbox intenderà monetizzare le proposte di Xbox Labs, tramite un costo iniziale, microtransazioni o pubblicità. L'annuncio arriva dopo quello, della scorsa settimana, di Xbox XP, la divisione rivolta all'industria dell'intrattenimento.

Il logo di Xbox Labs

Nel memo inviato al team e pubblicato anche su Xbox Wire, Sharma ricorda che i primi videogiochi risalgono a circa settantacinque anni fa e che, tra alti e bassi, ogni anno ci sono più giochi, più dispositivi e più persone che giocano. Xbox, scrive, ha contribuito a plasmare il settore, dai dischi rigidi nelle console al gioco online con Xbox Live, fino a Game Pass e al cloud gaming.

La CEO cita poi quanto accaduto nelle ultime settimane: giochi decompilati e ricostruiti per funzionare su hardware per cui non erano stati pensati, versioni per Windows tradotte per girare su Apple Silicon o portate nei browser tramite WebAssembly e WebGPU, quest'ultimo ormai vicino al 90% di supporto globale. Più sorprendente, aggiunge, è che molti dei giochi più grandi al mondo siano stati "remixati" nel codice sorgente di altri.

Per Sharma questi esperimenti mettono in discussione assunti consolidati, come il legame tra software e hardware, il confine tra creazione e gioco e il modo in cui le persone scoprono i titoli. Sono, scrive, risultati "inequivocabilmente positivi" per i giocatori, anche quando, e talvolta proprio perché, mettono alla prova i modelli di business esistenti.