Battlefield 6, arriva l’Ultimate Shortcut Kit: 30 euro per sbloccare tutte le armi al 100% di Maestria

Per Battlefield 6 è una settimana ricca di novità. Il gioco ha ricevuto il grande aggiornamento della Stagione 5, è arrivato su Xbox Game Pass e ha una nuova edizione: la Game of the Year. A queste novità si aggiunge una nuova microtransazione, se così la vogliamo chiamare. Si chiama Ultimate Shortcut Kit ed è un pacchetto da 30 euro che consente di accelerare la progressione.

Come già accaduto nei precedenti capitoli della serie, il kit sblocca immediatamente tutte le armi del gioco per tutte e quattro le classi, già al 100% di Maestria. Questo significa che sono completamente potenziate e dotate di tutti gli accessori. Il pacchetto comprende anche il distintivo Mortal Shriek e il titolo Field Training: Cross Trained.