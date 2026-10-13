Battlefield 6, arriva l’Ultimate Shortcut Kit: 30 euro per sbloccare tutte le armi al 100% di Maestria

Per Battlefield 6 è una settimana ricca di novità. Il gioco ha ricevuto il grande aggiornamento della Stagione 5, è arrivato su Xbox Game Pass e ha una nuova edizione: la Game of the Year. A queste novità si aggiunge una nuova microtransazione, se così la vogliamo chiamare. Si chiama Ultimate Shortcut Kit ed è un pacchetto da 30 euro che consente di accelerare la progressione.
Come già accaduto nei precedenti capitoli della serie, il kit sblocca immediatamente tutte le armi del gioco per tutte e quattro le classi, già al 100% di Maestria. Questo significa che sono completamente potenziate e dotate di tutti gli accessori. Il pacchetto comprende anche il distintivo Mortal Shriek e il titolo Field Training: Cross Trained.
Non perdere tempo
Il contenuto è suddiviso per classi. Il kit Assault offre sette armi e due veicoli al 100% di Maestria, il percorso di addestramento Frontliner e quattro gadget. Quello Support include a sua volta sette armi e due veicoli al massimo livello, il percorso Fire Support e quattro gadget. Il kit Engineer riunisce sette armi e due veicoli, il percorso Combat Engineer e sette gadget. Infine il kit Recon prevede sette armi e due veicoli, il percorso Spec Ops e quattro gadget.
L'arrivo del pacchetto ha provocato reazioni contrastanti online, com'era inevitabile che fosse. Alcuni utenti hanno espresso perplessità sulla sua esistenza, sostenendo che sia scorretto permettere di acquistare ogni arma fin dall'inizio, invece di guadagnarla giocando.
Altri, al contrario, hanno accolto con favore la possibilità, spiegando di non avere il tempo o la voglia di dedicare innumerevoli ore al potenziamento delle armi e di voler semplicemente provare tutto ciò che il gioco propone.
Oltretutto, il prezzo è inferiore a quello di microtransazioni simili del passato: i kit equivalenti per Battlefield 3 e Battlefield 4 costavano rispettivamente 40 e 50 dollari.