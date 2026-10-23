EA pare abbia rimosso elementi cosmetici di Mass Effect da Battlefield 6 dopo la cancellazione

In quella che sembra quasi essere una sorta di damnatio memoriae, Electronic Arts pare abbia rimosso alcuni elementi cosmetici ispirati a Mass Effect da Battlefield 6 dopo la chiusura di BioWare, che dovevano essere inseriti proprio in questo periodo nello sparatutto.

Come abbiamo visto, EA ha chiuso BioWare e cancellato il nuovo Mass Effect in sviluppo, cosa che potrebbe rendere complicata la pubblicazione di oggetti celebrativi sul gioco proprio a pochi giorni di distanza da una mossa di così grande impatto per l'industria videoludica.

Oltre a questo, potrebbe forse esserci dietro la necessità di gestire con attenzione i diritti sul franchise in una situazione ancora da definire, ma in ogni caso il risultato è che questi oggetti sembra siano stati rimossi dallo sparatutto.