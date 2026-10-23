EA pare abbia rimosso elementi cosmetici di Mass Effect da Battlefield 6 dopo la cancellazione

In quella che sembra quasi essere una sorta di damnatio memoriae, Electronic Arts pare abbia rimosso alcuni elementi cosmetici ispirati a Mass Effect da Battlefield 6 dopo la chiusura di BioWare, che dovevano essere inseriti proprio in questo periodo nello sparatutto.
Come abbiamo visto, EA ha chiuso BioWare e cancellato il nuovo Mass Effect in sviluppo, cosa che potrebbe rendere complicata la pubblicazione di oggetti celebrativi sul gioco proprio a pochi giorni di distanza da una mossa di così grande impatto per l'industria videoludica.
Oltre a questo, potrebbe forse esserci dietro la necessità di gestire con attenzione i diritti sul franchise in una situazione ancora da definire, ma in ogni caso il risultato è che questi oggetti sembra siano stati rimossi dallo sparatutto.
Una celebrazione poco consona alla situazione
A dire il vero tutta la questione non è ufficiale: nei giorni scorsi alcuni utenti avevano scoperto la presenza di oggetti per Battlefield 6 chiaramente ispirati alla serie Mass Effect, probabilmente da inserire nel gioco in occasione dell'N7 Day, la ricorrenza legata alla serie fantascientifica che cade il 7 novembre.
Non erano stati presentati in maniera approfondita dagli sviluppatori, ma sembrava trattarsi di armi e personalizzazioni a tema con Mass Effect, la Normandy e il suo equipaggio.
A questo punto, di tali oggetti non c'è più traccia nel database di Battlefield 6, cosa che fa pensare a una loro rimozione totale dal codice, probabilmente in seguito alla drammatica chiusura di BioWare e dello sviluppo sul nuovo Mass Effect, che avrebbe reso ben poco consona un'iniziativa del genere.
Nel frattempo è emerso anche un possibile trailer del nuovo Mass Effect cancellato, oltre a tanti dettagli su quello che doveva essere il prossimo capitolo della serie fantascientifica.