Steam lancia il Calendario Personale: una nuova opzione per personalizzare lo store

In linea con lo stile grafico dell' interfaccia di Steam, anche il calendario personale riprende l'impostazione a finestre e propone una roadmap di uscite del periodo, mettendo in evidenza alcuni titoli specifici.

Si tratta a tutti gli effetti di un calendario, ma tutto incentrato sulle uscite dei videogiochi, in base ai gusti e alle preferenze stabilite dagli utenti o dedotte in base alla libreria e alle abitudini di utilizzo di Steam, che fornisce dunque informazioni sui titoli in arrivo che potrebbero risultare interessanti.

Con l'aggiornamento di oggi, 23 ottobre, Steam ha lanciato il Calendario Personale , ovvero una nuova funzionalità che si inserisce nell'interfaccia dello store e consente una maggiore personalizzazione nell'esperienza della piattaforma.

Un calendario in base ai gusti

Il Negozio di Steam dispone di diversi metodi per consigliare i giochi, spiega Valve: alcune sezioni della pagina principale tendono a mostrare i giochi più popolari, mentre altre tendono a mostrare titoli simili a quelli a cui l'utente gioca, indipendentemente dal momento del rilascio.

Un esempio di Calendario Personale su Steam

Il calendario personale è stato progettato per porsi come un'alternativa maggiormente incentrata sugli interessi specifici del giocatore ma cercando anche di mettere in evidenza quei titoli che potrebbero non avere abbastanza visibilità nello store.

"Questo approccio sembra riscuotere un grande successo tra molti giocatori, dato che stiamo registrando molta esplorazione e molti clic sui giochi nel calendario personale", ha riferito Valve.

"Ad esempio, nell'arco di un periodo medio di 24 ore, i giocatori cliccano su oltre 2.000 giochi diversi nel calendario personale di Steam".

Questo dunque sembra raggiungere due finalità contemporaneamente: da una parte il fatto che il calendario riesce con successo ad abbinare i giochi ai giocatori più probabilmente interessati a questi e dall'altra il fatto che i giocatori esplorano a fondo i propri calendari per scoprire cosa sia stato pubblicato di recente o cosa uscirà in un futuro più o meno lontano.

Potete trovare il calendario personale su Steam nella pagina dello Store, posizionato subito sotto gli sconti e le offerte in evidenza.

In questi giorni abbiamo visto che lo Steam Next Fest è invaso dai giochi spazzatura fatti con l'IA, e contro questo problema lo Slop-Inator potrebbe essere l'estensione che vi serve per individuare la spazzatura IA su Steam.