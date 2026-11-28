Per molti sviluppatori il mercato cinese resta uno dei più appetibili al mondo, ma accedervi porta con sé anche il rischio di scontrarsi con la censura locale. In passato non sono mancati i casi di titoli finiti al centro delle proteste dei giocatori cinesi, con vere e proprie campagne di recensioni negative. La sensibilità in merito si è fatta così alta, che Steam ha iniziato ad avvisare in anticipo quando trova elementi che potrebbero creare dei contenziosi, così che gli sviluppatori possano intervenire prima del lancio.

A raccontarlo su Reddit è stato ChaoStar, sviluppatore indipendente tedesco che lavora da solo e che in questi giorni si trova in viaggio a Taiwan. Durante la revisione per la pubblicazione su Steam del suo nuovo gioco, Simple Football League Manager, ha ricevuto una notifica particolare: nel titolo la squadra è indicata come "Taipei Cinese", ma compare comunque la bandiera della Repubblica di Cina, e questo potrebbe impedire la distribuzione del gioco proprio in Cina. Galeotta fu la bandiera Steam ha quindi proposto tre strade. La prima è dividere il gioco in due versioni, con una edizione dedicata al mercato cinese priva della bandiera taiwanese. La seconda è rimuovere o sostituire gli elementi interessati. La terza è mantenere i contenuti così come sono, ma applicare un blocco regionale che escluda la Cina dalla distribuzione, con il possibile effetto collaterale di una minore visibilità sulla piattaforma. NVIDIA taglia le forniture di GPU gaming del 30%: nuovi rincari per le GeForce RTX 50? ChaoStar ha spiegato che con ogni probabilità sceglierà proprio quest'ultima soluzione, rinunciando al mercato cinese. Alcuni utenti si sono detti sorpresi dal fatto che Steam offra delle alternative: su altre piattaforme, hanno osservato, il gioco rischierebbe semplicemente di essere rifiutato durante la fase di verifica.