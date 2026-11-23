Xbox Helix doveva integrare Steam e abolire l'online a pagamento, ma Microsoft potrebbe aver cambiato idea

Si tratta indubbiamente del riconoscimento più ambizioso degli Steam Awards , che verrà assegnato a un'esperienza capace di distinguersi per il suo mix di gameplay, trama, personaggi, design e modalità multiplayer al punto da diventare un classico.

Fra le novità dell'edizione di quest'anno spicca la Hall of Fame : un categoria dedicata ai precedenti vincitori del premio Gioco dell'Anno, che si contenderanno il titolo di miglior videogioco degli ultimi dieci anni , quello che ha saputo ritagliarsi un posto nella storia di Steam.

Valve ha dato il via alle votazioni per i finalisti degli Steam Awards 2026 , concedendo agli utenti una settimana di tempo per votare i giochi che ritengono meritevoli di concorrere per l'ambito riconoscimento all'interno di numerose categorie.

Tutte le categorie e i precedenti vincitori

Come forse ricorderete, i vincitori degli Steam Awards 2025 hanno visto Hollow Knight: Silksong aggiudicarsi il Game of the Year Award, mentre titoli come Hades 2, Baldur's Gate 3, Silent Hill f, Clair Obscur: Expedition 33 e Dispatch si sono spartiti gli altri riconoscimenti.

Le categorie di quest'anno sono le seguenti:

Hall of Fame

Gioco dell'anno

Gioco VR dell'anno

Atto d'amore

Miglior gioco per dispositivi portatili

Ancora cinque minuti

Impossibile da descrivere

Il mio nuovo lavoro

Meglio in compagnia

Miglior stile grafico

Miglior gioco in cui fai pena

Miglior colonna sonora

Miglior gioco dalla trama profonda

Meritato relax

Come si può notare, la categoria Miglior Gioco su Steam Deck è stata sostituita da "Miglior gioco per dispositivi portatili", al fine di riconoscere gli handheld in generale e non solo quello prodotto da Valve come una parte rilevante dell'attuale mercato videoludico.

Appaiono invece immutati gli altri premi: dall'immancabile Gioco dell'Anno all'Atto d'Amore, che viene assegnato al titolo meglio supportato nel tempo; dalla categoria "Ancora cinque minuti", che premia il coinvolgimento, all'"Impossibile da descrivere", che esalta l'originalità e il coraggio dei progetti diversi dal solito.

"Il mio nuovo lavoro" riconosce i meriti dei simulatori che tanto vanno in voga su Steam, laddove invece "Meglio in compagnia" è un premio da sempre pensato per esaltare le esperienze a base multiplayer, che moltiplicano il divertimento per tanti quanti sono i giocatori in partita.