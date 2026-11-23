Valve ha dato il via alle votazioni per i finalisti degli Steam Awards 2026, concedendo agli utenti una settimana di tempo per votare i giochi che ritengono meritevoli di concorrere per l'ambito riconoscimento all'interno di numerose categorie.
Fra le novità dell'edizione di quest'anno spicca la Hall of Fame: un categoria dedicata ai precedenti vincitori del premio Gioco dell'Anno, che si contenderanno il titolo di miglior videogioco degli ultimi dieci anni, quello che ha saputo ritagliarsi un posto nella storia di Steam.
Si tratta indubbiamente del riconoscimento più ambizioso degli Steam Awards, che verrà assegnato a un'esperienza capace di distinguersi per il suo mix di gameplay, trama, personaggi, design e modalità multiplayer al punto da diventare un classico.
Per votare i vostri finalisti non dovrete fare altro che visitare la pagina dei Premi di Steam 2026 ed effettuare l'accesso con le vostre credenziali prima di procedere alle nomine. Come detto, c'è tempo fino al 30 novembre.
Tutte le categorie e i precedenti vincitori
Come forse ricorderete, i vincitori degli Steam Awards 2025 hanno visto Hollow Knight: Silksong aggiudicarsi il Game of the Year Award, mentre titoli come Hades 2, Baldur's Gate 3, Silent Hill f, Clair Obscur: Expedition 33 e Dispatch si sono spartiti gli altri riconoscimenti.
Le categorie di quest'anno sono le seguenti:
- Hall of Fame
- Gioco dell'anno
- Gioco VR dell'anno
- Atto d'amore
- Miglior gioco per dispositivi portatili
- Ancora cinque minuti
- Impossibile da descrivere
- Il mio nuovo lavoro
- Meglio in compagnia
- Miglior stile grafico
- Miglior gioco in cui fai pena
- Miglior colonna sonora
- Miglior gioco dalla trama profonda
- Meritato relax
Come si può notare, la categoria Miglior Gioco su Steam Deck è stata sostituita da "Miglior gioco per dispositivi portatili", al fine di riconoscere gli handheld in generale e non solo quello prodotto da Valve come una parte rilevante dell'attuale mercato videoludico.
Appaiono invece immutati gli altri premi: dall'immancabile Gioco dell'Anno all'Atto d'Amore, che viene assegnato al titolo meglio supportato nel tempo; dalla categoria "Ancora cinque minuti", che premia il coinvolgimento, all'"Impossibile da descrivere", che esalta l'originalità e il coraggio dei progetti diversi dal solito.
"Il mio nuovo lavoro" riconosce i meriti dei simulatori che tanto vanno in voga su Steam, laddove invece "Meglio in compagnia" è un premio da sempre pensato per esaltare le esperienze a base multiplayer, che moltiplicano il divertimento per tanti quanti sono i giocatori in partita.