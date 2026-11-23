In base a quanto riferito da alcuni ex-membri di id Software, sembra che DOOM: The Dark Ages fosse originariamente previsto come esclusiva Xbox, ma sia stato poi portato anche su PS5 con una modifica al progetto iniziale, seguendo infine la linea multipiattaforma mantenuta dai capitoli precedenti.
L'informazione arriva da un'intervista pubblicata dal podcast Kiwi Talkz, durante la quale sono intervenuti tre sviluppatori recentemente licenziati da id Software, che hanno parlato ovviamente della situazione emersa nel team con i forti tagli di personale ma anche di alcuni retroscena dello sviluppo dei giochi.
La questione dell'idea iniziale dell'esclusiva è stata discussa tra l'altro in connessione con la pubblicazione all'interno di Game Pass, forse anche per la necessità di ampliare il pubblico di potenziali acquirenti, considerando la scelta del lancio diretto all'interno del servizio in abbonamento.
Uno dei primi progetti nel post-acquisizione
Arrivando dopo DOOM Eternal, in effetti DOOM: The Dark Ages è il primo capitolo nella serie di sparatutto in prima persona di id Software a essere uscito sotto l'egida di Microsoft, arrivando alcuni anni dopo l'acquisizione di Bethesda, dunque l'idea iniziale di un'esclusiva è credibile.
L'apertura al multipiattaforma è arrivata solo in un secondo momento, inoltre lo sviluppo di DOOM: The Dark Ages dovrebbe essere iniziato proprio nel periodo in cui si finalizzava l'acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft.
Questo rende particolarmente sensata l'idea di un gioco pensato inizialmente come esclusiva Xbox, visto che rientrava probabilmente nella visione iniziale dei progetti del gruppo Zenimax post-acquisizione.
Cambio di programma
"Anche nel caso di DOOM: The Dark Ages, inizialmente il gioco doveva essere un'esclusiva per Xbox", ha spiegato l'ex-id Software Jordan Turner, "poi, in una fase piuttosto avanzata dello sviluppo, abbiamo deciso di portarlo su PS5".
Pare che la decisione sia sorta anche a causa della necessità di aumentare i numeri delle vendite, che è un argomento a quanto pare piuttosto discusso all'interno di Xbox, dove non risulta ancora molto chiaro quanto Microsoft punti alle vendite standard nonostante continui a lanciare i giochi direttamente nell'abbonamento di Game Pass.
"A quel punto, ci chiedevamo ancora: Il nostro obiettivo sono le vendite premium?", ricorda ancora Turner, spiegando come "In alcune riunioni dello studio, Marty [Stratton] riferiva di voler trovare un'altra piattaforma premium su cui lanciare il gioco".