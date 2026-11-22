Il pacchetto bonus dato a chi ha preordinato Grand Theft Auto VI è ora acquistabile separatamente. Si tratta del Vintage Vice City Pack , il contenuto che tutti coloro che avevano prenotato il gioco, in versione fisica o digitale, hanno ricevuto da subito e potuto usare come parte dell'esperienza. Rockstar non ha rilasciato commenti o comunicati sulla novità, ma le schede del pacchetto sono raggiungibili sia sul PlayStation Store sia su Xbox Store . Il prezzo è di 4,99 euro.

Cosa comprende il pacchetto

Il pacchetto comprende diversi capi di abbigliamento per Jason e Lucia, alcune livree per le armi e una Vapid Stainer del '55, un veicolo che nel gioco non si può ottenere in altro modo.

"Torna a un passato in cui i neon splendevano più forte che mai con il Pacchetto Vintage Vice City, che include la berlina senza tempo Vapid Stanier '55 e un garage a Ocean Beach, outfit e acconciature dissoluti per Jason e Lucia e un motivo per armi iconico che richiama gli eccessi del passato," possiamo leggere nella descrizione ufficiale, che dà il tono dell'intero pacchetto.

Francamente, la scelta di Rockstar è sorprendente come tempistiche: il contenuto è stato messo in vendita pochi giorni dopo il lancio e per di più durante il fine settimana. Era chiaro che il pacchetto sarebbe diventato una microtransazione, ma molti credevano che sarebbe successo dopo qualche settimana dal lancio, proprio per valorizzare chi ha scelto di preordinare. Invece è stata fatta una scelta di segno completamente opposto, evidentemente per provare a monetizzare l'entusiasmo iniziale, che come saprete è alle stelle, visto che il gioco ha venduto più di 30 milioni di copie prima ancora di uscire. Quella del Vintage Vice City Pack è la terza microtransazione disponibile per il gioco, dopo l'Ultimate Edition Pack e i bonus di GTA+. Non è escluso che in futuro ne arrivino anche delle altre, lì dove è scontato che abbonderanno nella nuova edizione di GTA Online.