GTA 6 continua a generare una quantità impressionante di clip condivise dalla community e, nelle ultime ore, alcune di queste stanno attirando l'attenzione per il comportamento degli NPC di Leonida, tra reazioni imprevedibili, inseguimenti e scontri fuori dal comune.

Molti giocatori stanno infatti scoprendo che non tutti gli abitanti del mondo di gioco reagiscono allo stesso modo alle provocazioni. Alcuni tentano di fuggire, altri si limitano a protestare, mentre altri ancora decidono di rispondere con una violenza e una determinazione decisamente superiori a quelle viste nei precedenti capitoli della serie.