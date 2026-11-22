GTA 6 continua a generare una quantità impressionante di clip condivise dalla community e, nelle ultime ore, alcune di queste stanno attirando l'attenzione per il comportamento degli NPC di Leonida, tra reazioni imprevedibili, inseguimenti e scontri fuori dal comune.
Molti giocatori stanno infatti scoprendo che non tutti gli abitanti del mondo di gioco reagiscono allo stesso modo alle provocazioni. Alcuni tentano di fuggire, altri si limitano a protestare, mentre altri ancora decidono di rispondere con una violenza e una determinazione decisamente superiori a quelle viste nei precedenti capitoli della serie.
Occhio a non provocare gli NPC sbagliati
Uno dei filmati più in voga mostra Lucia mentre cerca di rubare un'auto. Il proprietario del veicolo, invece di lasciarsi trascinare fuori dall'abitacolo, reagisce dando il via a una lunga colluttazione. Nonostante i numerosi pugni ricevuti, continua a combattere e a incassare colpi, arrivando perfino a sopravvivere a uno sparo in piena testa dimostrando una resistenza sovrumana.
Un'altra clip diventata virale vede invece Jason tentare di impossessarsi di una vettura. La conducente reagisce in maniera del tutto imprevedibile, iniziando a urlare a squarciagola e a colpire ripetutamente il volante con la testa prima di scendere dall'auto e minacciare il protagonista. Anche dopo il furto del veicolo, la donna continua a inseguire il giocatore, provando persino a riprenderne possesso.
Tra i video più curiosi circolati nelle ultime ore ci sono poi alcuni NPC apparentemente in grado di sopravvivere a una quantità impressionante di danni. In uno dei filmati più condivisi vediamo un uomo colpito da diversi proiettili sparati da lunga distanza con un fucile di precisione. Nonostante le ferite, l'NPC non solo sopravvive, ma individua il giocatore e inizia ad avanzare verso di lui senza fermarsi.
In un'altra clip, invece, Jason raggiunge la cima di una torre radio e prende di mira con un fucile di precisione un uomo intento a godersi un barbecue. Incredibilmente, l'NPC sembra accorgersi di essere osservato e risponde mimando il gesto del taglio della gola. A quel punto si verifica una sequenza decisamente insolita: il personaggio compare alle spalle del giocatore e lo mette immediatamente al tappeto.
Le sorprese, tuttavia, non riguardano soltanto gli esseri umani. In un altro filmato, un giocatore ruba un'auto convinto di averla fatta franca, salvo poi scoprire che sul sedile posteriore si trova il gatto del proprietario. L'animale reagisce in modo aggressivo, cogliendo il malcapitato completamente di sorpresa e attaccandolo, dando il via a un breve quick time event.
Insomma, prima di attaccare briga con un NPC di Leonida potrebbe essere il caso di pensarci due volte. Tra automobilisti pronti a tutto, personaggi apparentemente in grado di incassare qualsiasi colpo e persino gatti assetati di vendetta, il rischio di trovare qualcuno più pericoloso del previsto è sempre dietro l'angolo.