Se c'è una cosa in cui i videogiocatori hanno sempre eccelso nel corso degli anni, è il trash-talking, ovvero l'insieme di sfottò e provocazioni che servono a far perdere la pazienza agli avversari durante gli scontri online. Per ora l'IA non è in grado di copiare questa "arte", ma a quanto pare Activision intende cambiare le carte in tavola: la compagnia ha infatti brevettato un sistema basato sull'IA progettato per insegnare agli NPC controllati dal computer a parlare come noi, assimilando intercalari, provocazioni, comportamenti e molto altro ancora.
Individuato dal portale Patentlyze, il brevetto, intitolato "Methods and Systems for Applying Machine Learning to Generate Gameplay Audio", è stato pubblicato di recente, il 12 novembre 2026, e illustra l'approccio dello studio per rendere i personaggi non giocanti più immersivi. Stando alla documentazione, la tecnologia non punta a clonare il timbro vocale dell'utente, bensì il suo modo di esprimersi su piattaforme di comunicazione come Discord e TeamSpeak, il che implica comunque l'accesso alle chat vocali.
Come funziona il sistema: dall'acquisizione audio ai filtri anti-insulti
Nella descrizione ufficiale del brevetto, il funzionamento del meccanismo viene sintetizzato così: "Un sistema e un metodo generano reazioni audio per un personaggio virtuale di un videogioco che somigliano strettamente alle reazioni di un giocatore umano in un ambiente multigiocatore. Il metodo include l'acquisizione delle reazioni dei giocatori umani e la correlazione delle reazioni acquisite con uno o più eventi di gioco coincidenti che le hanno innescate. Le informazioni correlate vengono utilizzate per addestrare una rete neurale che successivamente aiuta a generare reazioni audio per i personaggi non giocanti durante un evento di gioco simile."
Per visualizzare il processo basti pensare alla funzione di replay istantaneo di NVIDIA: l'intelligenza artificiale monitora determinati eventi in partita - come sconfitte, vittorie o uccisioni multiple - e registra l'audio dell'utente subito prima e subito dopo quei momenti per osservare come reagisce. Quei campioni vengono poi impiegati per addestrare gli NPC a rispondere in modo analogo in situazioni simili, passando naturalmente attraverso un sistema di filtraggio pensato per evitare che l'IA impari insulti gravi o oltrepassi il limite.
In questo contesto, peraltro, il concetto di NPC non si limita ai bot alleati o a quelli che riempiono le lobby multigiocatore: il sistema può essere applicato a qualsiasi personaggio controllato dal computer "in una relazione cooperativa o avversaria". Ciò apre le porte a un utilizzo anche nei battle royale dotati di chat di prossimità oppure nei titoli PvE uno contro uno, inserendosi in una tendenza più ampia che vede gli sviluppatori impegnati a rendere i personaggi artificiali sempre più simili a giocatori in carne e ossa.
Profili personalizzati con LLM e apprendimento continuo
Oltre all'analisi degli eventi di gioco, il sistema tiene conto dei profili degli utenti, dei loro feedback e della lingua parlata, così da calibrare con maggiore precisione quali reazioni audio proporre e a chi.
In uno degli esempi descritti nel documento, un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) gestisce un profilo su misura per ciascun giocatore, integrando un apprendimento per rinforzo individualizzato basato su metriche di spesa, coinvolgimento o altri parametri specifici. Anche i filtri vengono modellati su questo profilo: nel caso esemplificativo di un utente identificato come ispanofono, il sistema gli assegnerà reazioni vocali adatte a un giocatore di lingua spagnola.
In questo modo il profilo dell'utente evolve nel tempo, affinando progressivamente le risposte dell'intelligenza artificiale, che può inoltre essere addestrata ulteriormente grazie ai feedback diretti forniti dai giocatori sulla propria esperienza. In futuro, insomma, i nemici e gli NPC di giochi come Call of Duty: Modern Warfare 4 potrebbero non limitarsi a migliorare le proprie abilità di combattimento affrontandoci, ma imparare anche a fare trash-talking prendendo spunto direttamente da noi e dai nostri amici.