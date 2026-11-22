Se c'è una cosa in cui i videogiocatori hanno sempre eccelso nel corso degli anni, è il trash-talking, ovvero l'insieme di sfottò e provocazioni che servono a far perdere la pazienza agli avversari durante gli scontri online. Per ora l'IA non è in grado di copiare questa "arte", ma a quanto pare Activision intende cambiare le carte in tavola: la compagnia ha infatti brevettato un sistema basato sull'IA progettato per insegnare agli NPC controllati dal computer a parlare come noi, assimilando intercalari, provocazioni, comportamenti e molto altro ancora.

Individuato dal portale Patentlyze, il brevetto, intitolato "Methods and Systems for Applying Machine Learning to Generate Gameplay Audio", è stato pubblicato di recente, il 12 novembre 2026, e illustra l'approccio dello studio per rendere i personaggi non giocanti più immersivi. Stando alla documentazione, la tecnologia non punta a clonare il timbro vocale dell'utente, bensì il suo modo di esprimersi su piattaforme di comunicazione come Discord e TeamSpeak, il che implica comunque l'accesso alle chat vocali.