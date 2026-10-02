Il nuovo Halo di Activision: chi ci lavora e che tipo di gioco sarà, secondo un nuovo rumor

Come sappiamo, Halo non è più in mano a Halo Studios (precedentemente noto come 343 Industries), ma è diventato un franchise sotto Activision . Microsoft vuole ovviamente che l'IP abbia una svolta e possa tornare ai fasti di un tempo, ma esattamente in che modo potrebbe accadere?

Per ora, però, pare che a occuparsi di Halo sia Sledgehammer Games , uno dei vari team di Activision dediti a Call of Duty. Per la precisione sono gli autori principali di Advanced Warfare, WWII, Vanguard e Modern Warfare III del 2023, ma sono stati anche un team di supporto per capitoli sviluppati da Treyarch e Infinity Ward.

Rebs Gaming riporta alcune informazioni provenienti da "una fonte" (ovviamente anonima) secondo la quale i lavori sul nuovo Halo all'interno di Activision sono iniziati prima dell'annuncio ufficiale del passaggio di mano . Ovviamente, precisa Rebs Gaming, il progetto è ancora nelle fasi iniziali quindi quanto riportato potrebbe cambiare in qualsiasi momento.

Che tipo di gioco potrebbe essere il nuovo Halo

Secondo quanto riportato, inizialmente erano stati proposti due titoli: un free to play multigiocatore e un Halo con solo la campagna. Alla fine, però, Activision avrebbe deciso di optare per un singolo titolo con tutti i contenuti in un solo pacchetto.

L'idea iniziale per la campagna era di fare un reboot "leggero", ovvero un Halo che non avrebbe seguito la storia di Halo Infinite, ma che avrebbe comunque tenuto conto del canone. Ora, però, pare che la compagnia stia considerando un completo reboot per dare un nuovo inizio alla saga, concentrandosi su una storia delle origini di Master Chief.

Come già detto, è possibile che le cose cambino durante lo sviluppo, sempre ammesso che quanto indicato sia tutto corretto. Infine, secondo un autore storico il nuovo Halo ha tre strade davanti a sé.