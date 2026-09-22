0

L'ex presidente di Blizzard dice che Xbox ha fatto bene a fare a pezzi Halo Studios

Halo Studios ha perso tanti sviluppatori e ora Halo è in mano ad Activision. Secondo l'ex presidente di Blizzard, la decisione di Xbox è stata ottima.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/09/2026
Master Chief in Halo: Campaign Evolved

Tra i tanti cambiamenti in corso presso Xbox, quelli legati ad Halo potrebbero essere i più rumorosi. Halo Studios è stata decimata e il franchise è passato in mano ad Activision.

Secondo l'ex presidente di Blizzard Mike Ybarra, si tratta di un'ottima notizia.

Il commento di Ybarra

Ybarra ha condiviso un post che evidenzia i dettagli chiave dell'ultimo capitolo della ristrutturazione in corso in casa Xbox. Quel post sottolinea in primo luogo che "268 ruoli sono stati eliminati tra Halo Studios, la dirigenza di Xbox Game Studios e altri team first party", aggiungendo che Halo Studios è stato ridotto a un "piccolo team" di supporto per la community del franchise, mentre Activision prende le redini del prossimo gioco di Halo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Ybarra sembra considerare questa una bellissima notizia. "Rob Kostich, Dave Stohl, Pat Kelly e il team di Activision sono sviluppatori rock star, della vecchia scuola", dichiara. "Niente politica, niente stronzate: solo Halo al suo massimo livello."

Activision vuole creare il più grande Halo di sempre e accoglie Rare e World's Edge Activision vuole creare il più grande Halo di sempre e accoglie Rare e World's Edge

Ybarra aggiunge: "Non hanno paura di rischiare e di offrire un'esperienza di Halo capace di lasciare tutti a bocca aperta e di gettare le basi per i prossimi 10 e più anni. Tanto di cappello a Xbox per aver preso questa decisione."

Ecco infine le prime voci sul prossimo capitolo di Halo, gestito da Activision.

#Activision Blizzard
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'ex presidente di Blizzard dice che Xbox ha fatto bene a fare a pezzi Halo Studios