Warcraft III: Reforged, tutte le novità annunciate alla BlizzCon 2026

Durante la BlizzCon 2026 abbiamo avuto modo sia di provare l'inizio della nuova campagna, sia di assistere al panel dedicato, che ha spiegato nel dettaglio le novità in arrivo per Warcraft III: Reforged .

Blizzard era evidentemente a conoscenza del malcontento legato a questo gioco e, alla recente BlizzCon , ha deciso di provare a farsi perdonare annunciando non soltanto una nuova campagna già interamente giocabile , ma anche ulteriori novità a livello tecnico e artistico che dovrebbero migliorare l'esperienza complessiva del titolo.

Se dovessimo scegliere una delle più grandi delusioni legate ai titoli usciti da Blizzard negli ultimi anni, quella sarebbe sicuramente Warcraft III: Reforged , la versione rimasterizzata dell'originale strategico, ampiamente criticata dai fan per i numerosi bug e per aver persino peggiorato alcuni elementi del gameplay.

L’origine di Undercity

La nuova campagna di Warcraft III: Reforged, chiamata Forsaken Kingdom, è divisa in due parti principali. La prima è un prologo strutturato in quattro missioni, in cui verranno raccontati gli ultimi giorni di Lordaeron dal punto di vista delle guardie della città, mentre devono affrontare l'invasione dei non morti e il tradimento del principe Arthas.

Abbiamo potuto provare la prima di queste quattro missioni, al comando di due valorosi capitani intenti a proteggere Lordaeron dopo l'assassinio del re per mano di Arthas. La componente strategica in questa prima parte cede il passo a quella narrativa, con numerosi dialoghi e filmati che portano avanti la trama e mostrano le scellerate azioni del principe destinato a diventare il Lich King. Non mancano comunque i combattimenti, più guidati rispetto a quelli della campagna tradizionale, nei quali è necessario sfruttare al meglio le abilità dei nostri personaggi e riuscire a sorprendere i nemici per evitare di essere attaccati in massa, soprattutto considerando che gli scontri sono numerosi e le risorse limitate.

Senza dubbio, chi preferisce la piena libertà strategica in giochi di questo tipo potrebbe non essere particolarmente entusiasta di questa prima parte della campagna. Se invece siete sempre stati curiosi di conoscere più nel dettaglio la storia della caduta di Lordaeron e della sua trasformazione in Undercity, allora Forsaken Kingdom potrebbe rivelarsi un'aggiunta di grande interesse.

Il prologo della nuova campagna inizia proprio dal tradimento di Arthas

Abbiamo potuto provare brevemente anche la seconda parte della campagna, molto più corposa rispetto al prologo e caratterizzata da una struttura completamente diversa, che ricorda maggiormente la campagna dedicata a Rexxar in The Frozen Throne. Il focus sarà infatti sull'esplorazione di una mappa aperta e sul potenziamento degli eroi, con una marcata componente RPG che, almeno nelle prime fasi, finisce per avere un peso maggiore rispetto a quella strategica.

I protagonisti principali sono in questo caso il Forsaken Garek Bandarion e la ranger oscura Anya, affiancati da alcuni volti noti ai fan della saga, per una storia che sembra voler colmare il vuoto narrativo tra Warcraft III e World of Warcraft.

Il focus della nuova campagna si concentrerà sulla caduta di Lordaeron

Dalla nostra prova e da quanto rivelato direttamente da Blizzard durante i panel, Forsaken Kingdom si presenta quindi come una campagna più orientata alla narrazione che alla strategia, con una componente RPG particolarmente marcata. La durata prevista è di circa trenta ore di contenuti, soprattutto per chi vorrà potenziare al meglio i propri personaggi ed esplorare a fondo l'open world offerto al suo interno.