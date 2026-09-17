Warcraft III: Reforged, tutte le novità annunciate alla BlizzCon 2026

Se dovessimo scegliere una delle più grandi delusioni legate ai titoli usciti da Blizzard negli ultimi anni, quella sarebbe sicuramente Warcraft III: Reforged, la versione rimasterizzata dell'originale strategico, ampiamente criticata dai fan per i numerosi bug e per aver persino peggiorato alcuni elementi del gameplay.
Blizzard era evidentemente a conoscenza del malcontento legato a questo gioco e, alla recente BlizzCon, ha deciso di provare a farsi perdonare annunciando non soltanto una nuova campagna già interamente giocabile, ma anche ulteriori novità a livello tecnico e artistico che dovrebbero migliorare l'esperienza complessiva del titolo.
Durante la BlizzCon 2026 abbiamo avuto modo sia di provare l'inizio della nuova campagna, sia di assistere al panel dedicato, che ha spiegato nel dettaglio le novità in arrivo per Warcraft III: Reforged.
L’origine di Undercity
La nuova campagna di Warcraft III: Reforged, chiamata Forsaken Kingdom, è divisa in due parti principali. La prima è un prologo strutturato in quattro missioni, in cui verranno raccontati gli ultimi giorni di Lordaeron dal punto di vista delle guardie della città, mentre devono affrontare l'invasione dei non morti e il tradimento del principe Arthas.
Abbiamo potuto provare la prima di queste quattro missioni, al comando di due valorosi capitani intenti a proteggere Lordaeron dopo l'assassinio del re per mano di Arthas. La componente strategica in questa prima parte cede il passo a quella narrativa, con numerosi dialoghi e filmati che portano avanti la trama e mostrano le scellerate azioni del principe destinato a diventare il Lich King. Non mancano comunque i combattimenti, più guidati rispetto a quelli della campagna tradizionale, nei quali è necessario sfruttare al meglio le abilità dei nostri personaggi e riuscire a sorprendere i nemici per evitare di essere attaccati in massa, soprattutto considerando che gli scontri sono numerosi e le risorse limitate.
Senza dubbio, chi preferisce la piena libertà strategica in giochi di questo tipo potrebbe non essere particolarmente entusiasta di questa prima parte della campagna. Se invece siete sempre stati curiosi di conoscere più nel dettaglio la storia della caduta di Lordaeron e della sua trasformazione in Undercity, allora Forsaken Kingdom potrebbe rivelarsi un'aggiunta di grande interesse.
Abbiamo potuto provare brevemente anche la seconda parte della campagna, molto più corposa rispetto al prologo e caratterizzata da una struttura completamente diversa, che ricorda maggiormente la campagna dedicata a Rexxar in The Frozen Throne. Il focus sarà infatti sull'esplorazione di una mappa aperta e sul potenziamento degli eroi, con una marcata componente RPG che, almeno nelle prime fasi, finisce per avere un peso maggiore rispetto a quella strategica.
I protagonisti principali sono in questo caso il Forsaken Garek Bandarion e la ranger oscura Anya, affiancati da alcuni volti noti ai fan della saga, per una storia che sembra voler colmare il vuoto narrativo tra Warcraft III e World of Warcraft.
Dalla nostra prova e da quanto rivelato direttamente da Blizzard durante i panel, Forsaken Kingdom si presenta quindi come una campagna più orientata alla narrazione che alla strategia, con una componente RPG particolarmente marcata. La durata prevista è di circa trenta ore di contenuti, soprattutto per chi vorrà potenziare al meglio i propri personaggi ed esplorare a fondo l'open world offerto al suo interno.
Le novità della Definitive Edition
La nuova campagna non è però l'unica novità arrivata con Warcraft III: Reforged - Forsaken Kingdom. Insieme all'espansione Blizzard ha infatti pubblicato la patch 3.0, un aggiornamento gratuito che introduce diverse modifiche al gioco e soprattutto una nuova modalità grafica chiamata Definitive Edition, pensata per migliorare sensibilmente l'aspetto di Reforged senza tradire l'identità visiva dell'originale.
L'obiettivo degli sviluppatori è stato quello di aumentare il livello di dettaglio mantenendo però riconoscibili le silhouette, le proporzioni e la leggibilità delle unità tipiche di Warcraft III. Per farlo sono state ricostruite più di 600 unità, mentre sono stati aggiornati anche ambienti, strutture, illuminazione ed effetti. La nuova veste grafica interviene anche sulle mappe, con maggiore verticalità, illuminazione dinamica, una nuova gestione di luci e nebbia e transizioni tra giorno e notte.
La Definitive Edition non è però applicata indistintamente a tutti i contenuti di Warcraft III: la nuova campagna Forsaken Kingdom è stata realizzata attorno a questa direzione artistica, mentre alcuni contenuti già presenti nel gioco continuano a utilizzare gli asset delle precedenti versioni grafiche. Secondo gli sviluppatori però è solo una questione di tempo, e la nuova veste grafica arriverà nel prossimo futuro anche per le precedenti campagne, con un aggiornamento gratuito per tutti gli utenti.
Le novità non si limitano però soltanto al comparto tecnico. La patch 3.0 introduce infatti anche il Paladino Reietto, il primo nuovo eroe della Taverna di Warcraft III in oltre vent'anni. Disponibile gratuitamente nel multiplayer, questo nuovo eroe può contare su abilità dedicate alla cura, al controllo del campo di battaglia, alla resistenza alla magia e all'inflizione di danni, mentre la sua storia viene raccontata proprio all'interno di Forsaken Kingdom, con collegamenti che proseguiranno poi in World of Warcraft: Forever.
Ci sono poi altri interventi più tecnici, tra cui l'aumento da 12 a 24 del numero massimo di unità selezionabili contemporaneamente e aggiornamenti al World Editor, che potrà sfruttare anche alcune delle nuove possibilità introdotte per la costruzione delle mappe. L'intenzione di Blizzard sembra quindi essere quella di accompagnare la nuova campagna con una revisione più generale dell'esperienza, andando a intervenire proprio su alcuni degli aspetti che avevano maggiormente fatto discutere al lancio di Reforged.
Dopo aver provato direttamente la nuova versione, la sensazione è che il lavoro svolto con la Definitive Edition renda finalmente più accettabili alcuni dei problemi che avevano accompagnato Reforged fin dal lancio. La nuova veste grafica riesce a migliorare la resa visiva senza allontanarsi troppo dall'identità originale.
Queste aggiunte non bastano certo a cancellare quanto accaduto con il lancio originale, ma questa versione sembra finalmente una versione di Reforged che i fan possono tornare a giocare senza avere la sensazione di dover scendere a compromessi con l'eredità del gioco originale.
La nuova campagna di Warcraft III: Reforged è un'aggiunta interessante, che dimostra come Blizzard non voglia semplicemente nascondere sotto il tappeto gli errori del passato. Oltre ai tanti nuovi contenuti, tra la campagna e un nuovo personaggio per il multiplayer, la Definitive Edition, aggiunta con la patch 3.0, porta con sé numerosi miglioramenti generali al gioco, soprattutto dal punto di vista tecnico, che era stato uno degli aspetti più criticati in passato. Non tutto è stato ancora sistemato, ma Blizzard ha garantito di voler continuare a supportare il titolo ancora a lungo, intervenendo anche sui contenuti già presenti nel gioco.
CERTEZZE
- La nuova campagna è una bella aggiunta che tocca parti narrative importanti
- Nuovo eroe per il multiplayer dopo vent'anni
- La Definitive Edition è graficamente un passo avanti rispetto a Reforged base
DUBBI
- La campagna potrebbe deludere chi voleva un approccio più votato alla strategia
- Non tutti i vecchi contenuti sono stati aggiornati alla versione Definitive Edition