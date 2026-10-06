Final Fantasy 7 Revelation non è un'esclusiva PS5 perché "i giocatori non sono più legati a una sola piattaforma"

In un'intervista pubblicata sul numero 429 di Edge, Hamaguchi definisce il passaggio al multipiattaforma come " un risultato inevitabile del cambiamento del panorama videoludico odierno". Secondo il director, i giocatori "non sono più legati a un singolo hardware" e vivono le proprie esperienze di gioco su TV, PC desktop, laptop, handheld e dispositivi ibridi , spesso alternando più piattaforme in base alle esigenze del momento.

Final Fantasy 7 Revelation sarà il primo capitolo della trilogia remake a uscire simultaneamente su più piattaforme , rompendo con la tradizione di Remake e Rebirth, entrambi lanciati come esclusive temporali PS4/PS5 e arrivati solo mesi o anni dopo su PC, Xbox e Nintendo Switch 2. Una scelta che, secondo il director Naoki Hamaguchi, non rappresenta un cambio di rotta improvviso, ma la naturale conseguenza dell'evoluzione del mercato videoludico.

La nuova strategia di Square Enix

Per questo motivo, spiega Hamaguchi, le priorità nello sviluppo dei tripla A stanno cambiando:

"Credo che, per il futuro dello sviluppo di titoli tripla A, l'aspetto fondamentale non siano le performance di alto livello", afferma Hamaguchi, "quanto piuttosto la capacità di offrire il cuore della stessa esperienza su una vasta gamma di piattaforme diverse".

In altre parole, gli sviluppatori sono oggi incentivati a garantire che i loro giochi siano scalabili su un'ampia varietà di dispositivi, dai PC di fascia altissima alle console portatili più modeste, senza sacrificare la qualità dell'esperienza principale. Una filosofia che si riflette chiaramente nella struttura di Revelation, pensata per adattarsi a contesti hardware molto diversi tra loro.

La posizione di Hamaguchi in realtà è perfettamente in linea con la nuova "strategia multipiattaforma aggressiva" annunciata da Square Enix nel 2024, quando il publisher dichiarò di voler perseguire un approccio incentrato sul pubblicare i propri titoli su quante più piattaforme possibili, abbandonando le esclusive temporali o totali su console come PS5 e Nintendo Switch. Proprio grazie a questo cambio di direzione, la trilogia di Final Fantasy 7 è approdata anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, e lo stesso vale per altre produzioni attuali e future della casa giapponese, come Kingdom Hearts 4, recentemente confermato anche per Switch 2.

Nelle ultime interviste con la stampa, Hamaguchi ha inoltre svelato nuovi dettagli su Final Fantasy 7 Revelation, tra cui sezioni più ampie dedicate a Zack e nuovi costumi da bagno per i protagonisti, confermando che il capitolo finale della trilogia sarà anche il più ricco di contenuti inediti.