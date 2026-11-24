Final Fantasy VII Revelation, ultimo capitolo della trilogia remake di Final Fantasy VII di Square Enix, ha ricevuto le classificazioni per età ufficiali in diversi territori. L'ente statunitense ESRB (Entertainment Software Rating Board) lo ha valutato T, ovvero adatto dai 13 anni in su, come già accaduto per i due episodi precedenti. In Giappone il CERO ha invece assegnato la categoria C, per giocatori dai 15 anni. Il dato giapponese, segnalato da Game*Spark, risulta verificato dalla pagina del gioco sul PlayStation Store.
Voci smentite
La notizia chiude una vicenda nata ad agosto. In quel periodo la scheda provvisoria del gioco sul negozio Xbox indicava come classificazione probabile "Mature 17+", e IGN aveva riportato la cosa, specificando però che la classificazione ufficiale dell'ESRB non era ancora disponible.
Molti appassionati ne avevano dedotto che la trilogia si sarebbe chiusa con toni più cupi del previsto. Del resto, le valutazioni ESRB di tipo M sono solitamente associate a violenza intensa, sangue, contenuti sessuali o linguaggio forte.
Pesava inoltre il precedente di Final Fantasy XVI, ultimo capitolo principale della serie, che aveva effettivamente ottenuto la classificazione "Mature" per i suoi toni più cupi. Per questo l'ipotesi di un 17+ anche per Revelation non era sembrata del tutto improbabile. Dopo l'emissione della valutazione ufficiale, il negozio Xbox è stato aggiornato di conseguenza.
In linea con gli altri capitoli
Guardando al confronto con gli altri episodi, Final Fantasy VII Remake e Final Fantasy VII Rebirth, il CERO ha mantenuto la stessa categoria per tutti e tre i titoli della trilogia. Tra Final Fantasy VII Rebirth e Revelation emerge però una differenza: la scheda del nuovo capitolo aggiunge l'icona di avvertenza per il gioco d'azzardo, che si affianca a quelle già presenti per crimine, sostanze controllate, contenuti sessuali e violenza.
Final Fantasy VII Revelation è atteso l'8 aprile 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC, con distribuzione su Steam, Epic Games Store e Microsoft Store per Windows. Sarà il primo episodio a uscire in contemporanea su più piattaforme, dopo che gli altri due uscirono prima su PS5.