L'ESRB ha assegnato a Final Fantasy VII Revelation la classificazione T (dai 13 anni in su), mentre in Giappone il CERO ha scelto la C (dai 15 anni).

Final Fantasy VII Revelation, ultimo capitolo della trilogia remake di Final Fantasy VII di Square Enix, ha ricevuto le classificazioni per età ufficiali in diversi territori. L'ente statunitense ESRB (Entertainment Software Rating Board) lo ha valutato T, ovvero adatto dai 13 anni in su, come già accaduto per i due episodi precedenti. In Giappone il CERO ha invece assegnato la categoria C, per giocatori dai 15 anni. Il dato giapponese, segnalato da Game*Spark, risulta verificato dalla pagina del gioco sul PlayStation Store.

Voci smentite La notizia chiude una vicenda nata ad agosto. In quel periodo la scheda provvisoria del gioco sul negozio Xbox indicava come classificazione probabile "Mature 17+", e IGN aveva riportato la cosa, specificando però che la classificazione ufficiale dell'ESRB non era ancora disponible. Molti appassionati ne avevano dedotto che la trilogia si sarebbe chiusa con toni più cupi del previsto. Del resto, le valutazioni ESRB di tipo M sono solitamente associate a violenza intensa, sangue, contenuti sessuali o linguaggio forte. Nel remake di Final Fantasy 7, Kitase voleva cambiare di più, ma è stato frenato dagli sviluppatori più giovani Pesava inoltre il precedente di Final Fantasy XVI, ultimo capitolo principale della serie, che aveva effettivamente ottenuto la classificazione "Mature" per i suoi toni più cupi. Per questo l'ipotesi di un 17+ anche per Revelation non era sembrata del tutto improbabile. Dopo l'emissione della valutazione ufficiale, il negozio Xbox è stato aggiornato di conseguenza.