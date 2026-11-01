Final Fantasy 7 Revelation si mostra su Nintendo Switch 2 per la prima volta

In occasione dell'ultima edizione della Paris Games Week, il gioco di ruolo di Square Enix è stato uno dei protagonisti indiscussi dello show floor. I visitatori che hanno fatto tappa presso lo stand di Nintendo hanno infatti avuto l'opportunità di provare con mano per la prima volta in assoluto Final Fantasy 7 Revelation direttamente su Nintendo Switch 2 . A impreziosire l'evento è intervenuto di persona il director Naoki Hamaguchi, salito su un palco dedicato per illustrare le caratteristiche del progetto attraverso una dimostrazione estesa dal vivo.

Nonostante la natura non diretta della registrazione , il filmato offre una panoramica ampia e approfondita sulle prestazioni e sulla resa visiva dell'opera sulla nuova piattaforma della casa di Kyoto, permettendo di farsi un'idea concreta del lavoro di ottimizzazione svolto da Square Enix.

Il capitolo finale del remake: voli nei cieli, party al completo e la resa dei conti con Sephiroth

L'anteprima parigina ha ribadito la portata monumentale di questo terzo e ultimo atto del progetto di rifacimento dedicato a Final Fantasy VII, dove la scala dell'avventura e la posta in gioco promettono di raggiungere il loro apice. Ricordiamo che in questo capitolo, con il pianeta sull'orlo dell'annientamento totale, ha inizio lo scontro decisivo contro Sephiroth. I cieli sono solcati dalla minaccia incombente di un meteorite, mentre mostruosi guardiani planetari scatenano il caos in tutto il mondo e divampano i fuochi del conflitto bellico.

Cloud e i suoi compagni dovranno fronteggiare questo scenario catastrofico non soltanto per decidere le sorti del mondo, ma anche per portare a compimento una rivalità leggendaria. Sul fronte del gameplay, i giocatori potranno librarsi in volo per esplorare un mondo privo di confini, combattere schierando al proprio fianco il gruppo di protagonisti al completo e padroneggiare un sistema di combattimento che evolve ulteriormente quello dei primi due capitoli.

Ricordiamo infine che Final Fantasy 7 Revelation non è un'esclusiva PS5 perché "i giocatori non sono più legati a una sola piattaforma".