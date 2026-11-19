Nella playlist settimanale del Festival di Forza Horizon 6 arriva la Fiat Panda del 1987 , la piccola vettura progettata per affrontare le strade sterrate dell'Italia rurale e diventata nel tempo un'icona amata in tutto il mondo. Impossibile non averne incontrata una percorrendo le nostre strade, anche perché per anni è stata una delle auto più economiche e accessibili in circolazione. Nella versione 4x4 , il modello offre un motore da 1,0 litri, una carrozzeria zincata e, come suggerisce il nome, la trazione integrale. La signora anziana di corredo dovete mettercela voi.

Le ricompense della serie prevedono la Honda S660 Alph a del 2016 a 60 punti e la Honda N600 del 1970 a 120 punti. Quelle autunnali comprendono la stessa Panda del 1987, a 15 punti, e la Volkswagen Rallye Golf del 1989, a 30 punti.

Circuiti

Se già correre per il Giappone su di una Panda 4x4 non fosse un incentivo sufficiente a tornare a giocare, o a comprare direttamente Forza Horizon 6, o a candidarlo al GOTY, sappiate, sono stati aggiunti due nuovi percorsi permanenti. L'Edo Circuit Road Race è una gara su strada con curve molto tecniche e carreggiate strette, per cui il consiglio è di scegliere una vettura piccola e ben manovrabile. Lo Shuto Charge Street Race si corre invece di notte, sotto la luce della luna, su un tracciato ad alta velocità nel cuore di Tokyo, con la raccomandazione di tenere presente che il traffico rappresenta un pericolo per tutti. Il team invita infine i giocatori a lasciare commenti sul Forza Feedback Portal, dove si possono proporre idee, segnalare bug e ricevere assistenza.

Attualmente Forza Horizon 6 è disponibile per Xbox Series X e S e PC. È anche un capolavoro, stando alla nostra recensione.