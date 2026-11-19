Ricordiamo invece che oggi, 19 novembre, potete riscattare un gioco gratuito. Si tratta precisamente di Mark of the Deep , un mix tra un metroidvania e un soulslike, in cui dovrete scoprire i misteri di un'isola maledetta. Il secondo titolo disponibile doveva essere Alien: Isolation , un gioco horror dalla storia inquietante in cui Amanda Ripley deve indagare sul mistero della scomparsa di sua madre. Tuttavia, al momento sembra che sia stato rimosso . Un vero peccato, dato che era probabilmente il più interessante.

Non sappiamo ancora per quale motivo sia stato rimosso Alien: Isolation o se si fosse trattato di un semplice errore. Tuttavia, quel titolo sarebbe stato sicuramente apprezzato, ed è un vero peccato.

Dal 26 novembre al 3 dicembre potrete riscattare Bread and Fred , un gioco platform co-op in cui voi e i vostri amici dovrete collaborare per arrampicarvi fino alla cima di una montagna innevata. Ogni salto richiederà grande precisione, ma dovrete fare attenzione a non cadere. I due pinguini sono uniti l'uno all'altro, quindi potrete sfruttare lo slancio per dondolarvi e spingervi a vicenda. Ovviamente c'è anche il rischio che possiate cadere entrambi, quindi fate attenzione!

I giochi gratuiti di oggi

Come vi abbiamo anticipato, oggi doveva essere disponibile il gioco horror Alien: Isolation, ma è stato rimosso. Sarebbe stato un titolo ideale per chi è alla ricerca di un'avventura spaventosa e adrenalinica. La storia ruota attorno ad Ellen Ripley che, prima di lasciare la Terra, promise a sua figlia che sarebbe tornata per festeggiare il suo undicesimo compleanno. Purtroppo, però, non mantenne la promessa. Così, quindici anni dopo, sua figlia Amanda scopre che la scatola nera della nave di sua madre è stata recuperata. Dovrà quindi indagare sulla sua scomparsa, affrontando però una minaccia sconosciuta.

Il secondo gioco, attualmente disponibile, è altrettanto inquietante ma a tema piratesco: Mark of the Deep. Si tratta di un titolo che fonde elementi metroidvania e soulslike. Il protagonista è Marcus "Rookie" Ramsey e dovrete scoprire i misteri di un'isola maledetta e cercare il vostro equipaggio scomparso. Inoltre, potrete provare nuove abilità, armi e ciondoli per potenziarvi, oltre a dover sconfiggere numerose creature per sopravvivere, tra 80 nemici e 16 boss. Come sempre, fateci sapere che ne pensate di questi giochi e se li proverete.